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Мировые цены на кофе достигли 13-летнего максимума
Мировые цены на кофе достигли 13-летнего максимума - 14.03.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на кофе достигли 13-летнего максимума
Мировые цены на кофе в декабре 2024 года достигли самого высокого уровня за последние 13 лет, что стало результатом сокращения производства в ключевых... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:01+0300
2025-03-14T12:01+0300
2025-03-14T12:01+0300
экономика
кофе
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РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Мировые цены на кофе в декабре 2024 года достигли самого высокого уровня за последние 13 лет, что стало результатом сокращения производства в ключевых странах-экспортерах, таких как Бразилия, Вьетнам и Индонезия, а также роста транспортных расходов, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) ."После достижения высокого уровня в феврале 2022 года мировые цены на кофе в целом снизились, с кратковременным ростом в начале 2023 года, а затем снова выросли с конца 2023 года и достигли самого высокого уровня за последние 13 лет в реальном выражении в декабре 2024 года", - говорится в документе "Мировой рынок кофе и последние изменения цен", поступившем в ПРАЙМ. Согласно данным Международной кофейной организации (ICO), в декабре 2024 цены на арабику выросли на 58%, а на робусту — на 70% по сравнению с предыдущим годом. Этот скачок цен привел к сокращению разницы в ценах между двумя сортами впервые с середины 1990-х годов, отмечают авторы публикации. Основной причиной роста цен стали неблагоприятные погодные условия, включая засуху во Вьетнаме и ливни в Индонезии, что привело к снижению производства на 20% и 16,5% соответственно. В Бразилии, крупнейшем производителе арабики, засуха и жара также вызвали пересмотр прогнозов урожая в сторону снижения. Кроме того, рост стоимости контейнерных перевозок, который начался в 2021 году, продолжил оказывать давление на мировые цены. "Цены на кофе выросли на 38,8% в 2024 году по сравнению со средним уровнем год назад и могут вырасти еще больше в 2025 году, если в ключевых регионах выращивания произойдет существенное снижение производства", - говорится в докладе. В контексте рыночных цен на зерна и розничной продажи кофе как напитка предварительный анализ ФАО показывает, что в Европейском союзе рост мировых цен на кофе на 1% приводит к росту розничной цены на 0,24% через 19 месяцев, причем шок сохраняется в течение нескольких лет, как минимум четырех. Эксперты отмечают, что рост цен на кофе уже начал сказываться на потребителях. В США и Европейском Союзе розничные цены на кофе в декабре 2024 года выросли на 6,6% и 3,8% соответственно. Однако, учитывая неэластичность спроса на кофе, значительного снижения потребления не ожидается.
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кофе
Мировые цены на кофе достигли 13-летнего максимума
Мировые цены на кофе достигли 13-летнего максимума из-за сокращения поставок
РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Мировые цены на кофе в декабре 2024 года достигли самого высокого уровня за последние 13 лет, что стало результатом сокращения производства в ключевых странах-экспортерах, таких как Бразилия, Вьетнам и Индонезия, а также роста транспортных расходов, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) .
"После достижения высокого уровня в феврале 2022 года мировые цены на кофе в целом снизились, с кратковременным ростом в начале 2023 года, а затем снова выросли с конца 2023 года и достигли самого высокого уровня за последние 13 лет в реальном выражении в декабре 2024 года", - говорится в документе "Мировой рынок кофе и последние изменения цен", поступившем в ПРАЙМ.
Согласно данным Международной кофейной организации (ICO), в декабре 2024 цены на арабику выросли на 58%, а на робусту — на 70% по сравнению с предыдущим годом. Этот скачок цен привел к сокращению разницы в ценах между двумя сортами впервые с середины 1990-х годов, отмечают авторы публикации.
Основной причиной роста цен стали неблагоприятные погодные условия, включая засуху во Вьетнаме и ливни в Индонезии, что привело к снижению производства на 20% и 16,5% соответственно. В Бразилии, крупнейшем производителе арабики, засуха и жара также вызвали пересмотр прогнозов урожая в сторону снижения. Кроме того, рост стоимости контейнерных перевозок, который начался в 2021 году, продолжил оказывать давление на мировые цены.
"Цены на кофе выросли на 38,8% в 2024 году по сравнению со средним уровнем год назад и могут вырасти еще больше в 2025 году, если в ключевых регионах выращивания произойдет существенное снижение производства", - говорится в докладе. В контексте рыночных цен на зерна и розничной продажи кофе как напитка предварительный анализ ФАО показывает, что в Европейском союзе рост мировых цен на кофе на 1% приводит к росту розничной цены на 0,24% через 19 месяцев, причем шок сохраняется в течение нескольких лет, как минимум четырех.
Эксперты отмечают, что рост цен на кофе уже начал сказываться на потребителях. В США и Европейском Союзе розничные цены на кофе в декабре 2024 года выросли на 6,6% и 3,8% соответственно. Однако, учитывая неэластичность спроса на кофе, значительного снижения потребления не ожидается.
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