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Цены на кофе в прошлом году прошли через "идеальный шторм", заявили в ФАО

Цены на кофе в прошлом году прошли через "идеальный шторм", заявили в ФАО - 14.03.2025, ПРАЙМ

Цены на кофе в прошлом году прошли через "идеальный шторм", заявили в ФАО

Мировые цены на кофе в прошлом году прошли через "идеальный шторм", показатели нынешнего года внушают оптимизм, заявил РИА Новости старший экономист отдела... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T14:53+0300

2025-03-14T14:53+0300

2025-03-14T14:53+0300

бизнес

фао

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РИМ, 14 мар – ПРАЙМ. Мировые цены на кофе в прошлом году прошли через "идеальный шторм", показатели нынешнего года внушают оптимизм, заявил РИА Новости старший экономист отдела рынков и торговли Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Эль-Мамун Амрук. В опубликованном в пятницу докладе ФАО говорится, что мировые цены на кофе в декабре 2024 года достигли самого высокого уровня за последние 13 лет. По итогам 2024 год цены выросли на 38,8% по сравнению с предыдущим годом. "Мы получили некоторый предварительный прогноз по Вьетнаму и Бразилию, которые отвечают представляют 50% мирового производства кофе. Пока речь идет о росте производства во Вьетнаме и небольшом снижении в Бразилии, и ситуация совсем другая по сравнению с прошлом году, когда у нас был идеальный шторм. когда Бразилия и Вьетнам зафиксировали значительное снижение производства. Так что это был идеальный шторм, который привел к росту цен на кофе почти на 40%", - заявил Амрук, перечислив в качестве причин неблагоприятные погодные условия и рост транспортных расходов. По словам экономиста, предварительные показатели дают надежду на то, что текущий год будет не таким напряженным как прошлый. "Мы должны признать также еще один элемент, а именно, что потребление кофе неэластично. Этот термин, используется экономистами, чтобы указать, что для того, чтобы потребление отреагировало, требуется большой скачок цен. Если в ресторанах немного повысится цена на один или два цента, мы не перестанем его пить. Таким образом, это означает, что для того, чтобы потребление сократилось, чтобы приспособиться к более низкой доступности предложения, цены должны значительно вырасти. Реакция есть, но она не очень большая, потому что спрос не падает значительно", - сказал эксперт.

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бизнес, фао