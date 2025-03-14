https://1prime.ru/20250314/krab-855782078.html
Россия увеличила поставки крабов за рубеж
Россия увеличила поставки крабов за рубеж - 14.03.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки крабов за рубеж
Россия в январе нарастила поставки крабов за рубеж на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:41+0300
2025-03-14T10:41+0300
2025-03-14T10:41+0300
экономика
россия
агроэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/93/833349390_0:155:2984:1834_1920x0_80_0_0_3fb0206d3e4c615dfa7a701db4e599b2.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила поставки крабов за рубеж на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия экспортировала более 6,5 тыс. тонн свежих и мороженых крабов. В сравнении с объемом поставок в январе 2024 года поставки выросли на 38%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в топ-3 стран-импортеров в натуральном выражении входят Китай (56%), Южная Корея (43%), Япония (1%).
https://1prime.ru/20250314/makarony-855780039.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83334/93/833349390_166:0:2818:1989_1920x0_80_0_0_d768d02e1ac8d673337c7d277d3d2ff7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт
Россия увеличила поставки крабов за рубеж
"Агроэкспорт": Россия нарастила поставки крабов за рубеж на 38% год к году
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила поставки крабов за рубеж на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия экспортировала более 6,5 тыс. тонн свежих и мороженых крабов. В сравнении с объемом поставок в январе 2024 года поставки выросли на 38%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в топ-3 стран-импортеров в натуральном выражении входят Китай (56%), Южная Корея (43%), Япония (1%).
Россия нарастила производство круп и макаронных изделий