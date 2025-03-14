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Россия увеличила поставки крабов за рубеж - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Россия увеличила поставки крабов за рубеж
Россия увеличила поставки крабов за рубеж - 14.03.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки крабов за рубеж
Россия в январе нарастила поставки крабов за рубеж на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:41+0300
2025-03-14T10:41+0300
экономика
россия
агроэкспорт
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила поставки крабов за рубеж на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия экспортировала более 6,5 тыс. тонн свежих и мороженых крабов. В сравнении с объемом поставок в январе 2024 года поставки выросли на 38%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в топ-3 стран-импортеров в натуральном выражении входят Китай (56%), Южная Корея (43%), Япония (1%).
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россия, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт
10:41 14.03.2025
 
Россия увеличила поставки крабов за рубеж

"Агроэкспорт": Россия нарастила поставки крабов за рубеж на 38% год к году

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРождественская продовольственная ярмарка во Владивостоке
Рождественская продовольственная ярмарка во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе нарастила поставки крабов за рубеж на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,5 тысяч тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в январе 2025 года Россия экспортировала более 6,5 тыс. тонн свежих и мороженых крабов. В сравнении с объемом поставок в январе 2024 года поставки выросли на 38%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в топ-3 стран-импортеров в натуральном выражении входят Китай (56%), Южная Корея (43%), Япония (1%).
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ЭкономикаРОССИЯАгроэкспорт
 
 
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