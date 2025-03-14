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США попросили Европу поставлять яйца на американский рынок
США попросили Европу поставлять яйца на американский рынок - 14.03.2025, ПРАЙМ
США попросили Европу поставлять яйца на американский рынок
Власти США обратились к Дании и другим европейским странам с просьбой рассмотреть возможность экспорта яиц на американский рынок в связи с дефицитом этого... | 14.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Власти США обратились к Дании и другим европейским странам с просьбой рассмотреть возможность экспорта яиц на американский рынок в связи с дефицитом этого продукта в стране, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на ассоциацию производителей яиц стран Северной Европы.Причиной дефицита и резкого роста цен на яйца в США стала эпидемия птичьего гриппа. Согласно исследованию РИА Новости, в марте самые высокие цены на яйца среди стран "Большой двадцатки" были зафиксированы в США."Соединённые Штаты обратились к Дании и другим европейским странам с вопросом о том, могут ли они экспортировать яйца, поскольку американцы сталкиваются с резким ростом цен на яйца", - говорится в сообщении. По данным агентства, Дания запросила дополнительную информацию об условиях возможного соглашения, подчеркнув сложность экспорта яиц в США из-за гигиенических требований и других факторов.В конце февраля представитель министерства сельского хозяйства США в Европе обратился к ряду других европейских стран с запросом о возможности и желании экспортировать яйца на американский рынок, сообщает Reuters. Согласно данным Евростата, оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе достигли исторического максимума в 268,5 евро за 100 килограммов из-за распространения птичьего гриппа.Кроме того, ранее на неделе официальная статистика показала, что стоимость яиц в США выросла в феврале на 59% в годовом выражении, месячный рост был оценен в 10,4%.
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сша, евростат, ес, европа, мировая экономика
Экономика, США, Евростат, ЕС, ЕВРОПА, Мировая экономика
США попросили Европу поставлять яйца на американский рынок
Reuters: США обратились к Европе из-за дефицита яиц на внутреннем рынке
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Власти США обратились к Дании и другим европейским странам с просьбой рассмотреть возможность экспорта яиц на американский рынок в связи с дефицитом этого продукта в стране, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на ассоциацию производителей яиц стран Северной Европы.
Причиной дефицита и резкого роста цен на яйца в США стала эпидемия птичьего гриппа. Согласно исследованию РИА Новости, в марте самые высокие цены на яйца среди стран "Большой двадцатки" были зафиксированы в США.
"Соединённые Штаты обратились к Дании и другим европейским странам с вопросом о том, могут ли они экспортировать яйца, поскольку американцы сталкиваются с резким ростом цен на яйца", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Дания запросила дополнительную информацию об условиях возможного соглашения, подчеркнув сложность экспорта яиц в США из-за гигиенических требований и других факторов.
В конце февраля представитель министерства сельского хозяйства США в Европе обратился к ряду других европейских стран с запросом о возможности и желании экспортировать яйца на американский рынок, сообщает Reuters.
Согласно данным Евростата, оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе достигли исторического максимума в 268,5 евро за 100 килограммов из-за распространения птичьего гриппа.
Кроме того, ранее на неделе официальная статистика показала, что стоимость яиц в США выросла в феврале на 59% в годовом выражении, месячный рост был оценен в 10,4%.
Цены на яйца в ЕС достигли максимума на фоне птичьего гриппа