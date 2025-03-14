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Латвия в пятый раз выставит на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы" - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Латвия в пятый раз выставит на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы"
Латвия в пятый раз выставит на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы" - 14.03.2025, ПРАЙМ
Латвия в пятый раз выставит на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы"
Власти Латвии с 18 марта в пятый раз выставят на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы" в Риге, после четырех неудачных попыток стартовая цена снижена на... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:58+0300
2025-03-14T13:58+0300
россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Власти Латвии с 18 марта в пятый раз выставят на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы" в Риге, после четырех неудачных попыток стартовая цена снижена на 40% по сравнению с первоначальной, следует из объявления в официальном латвийском вестнике. Первый раз "Дом Москвы" был выставлен на аукцион 20 августа, стартовая цена составила 3,57 миллиона евро. После того как в течение месяца не нашлось покупателей на национализированную недвижимость, цена была снижена на 20%, а через месяц - еще на 10%, а к четвертой попытке - еще на 10%. Вырученные деньги планируется направить Украине. Посольство России в Риге предупреждало потенциальных покупателей о юридическом последствии покупки. "Государственное АО "Государственное недвижимое имущество" осуществляет продажу государственного недвижимого имущества на повторном электронном аукционе земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания по адресу улица Марияс, 7, Рига. Стартовая цена аукциона 2 142 000 евро, шаг - 10 000 евро", - говорится в объявлении. Сообщается, что аукцион продлится с 18 марта по 17 апреля. В январе 2024 года парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро.
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россия, латвия, бизнес
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, Бизнес
13:58 14.03.2025
 
Латвия в пятый раз выставит на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы"

Латвия 18 марта в пятый раз выставит на аукцион конфискованный у РФ "Дом Москвы"

© Unsplash/Sabīne JaunzemeРига, Латвия
Рига, Латвия
© Unsplash/Sabīne Jaunzeme
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Власти Латвии с 18 марта в пятый раз выставят на аукцион конфискованный у России "Дом Москвы" в Риге, после четырех неудачных попыток стартовая цена снижена на 40% по сравнению с первоначальной, следует из объявления в официальном латвийском вестнике.
Первый раз "Дом Москвы" был выставлен на аукцион 20 августа, стартовая цена составила 3,57 миллиона евро. После того как в течение месяца не нашлось покупателей на национализированную недвижимость, цена была снижена на 20%, а через месяц - еще на 10%, а к четвертой попытке - еще на 10%. Вырученные деньги планируется направить Украине. Посольство России в Риге предупреждало потенциальных покупателей о юридическом последствии покупки.
"Государственное АО "Государственное недвижимое имущество" осуществляет продажу государственного недвижимого имущества на повторном электронном аукционе земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания по адресу улица Марияс, 7, Рига. Стартовая цена аукциона 2 142 000 евро, шаг - 10 000 евро", - говорится в объявлении.
Сообщается, что аукцион продлится с 18 марта по 17 апреля.
В январе 2024 года парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро.
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
19 августа 2024, 12:51
 
РОССИЯЛАТВИЯБизнес
 
 
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