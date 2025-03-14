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Правительство увеличит финансирование борьбы с лесными пожарами на 30%
Правительство увеличит финансирование борьбы с лесными пожарами на 30% - 14.03.2025, ПРАЙМ
Правительство увеличит финансирование борьбы с лесными пожарами на 30%
Финансирование борьбы с лесными пожарами вырастет более чем на 30% в 2025 году и составит почти 20 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:24+0300
2025-03-14T12:24+0300
2025-03-14T12:24+0300
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Финансирование борьбы с лесными пожарами вырастет более чем на 30% в 2025 году и составит почти 20 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. В 2024 году на борьбу с лесными пожарами было выделено 14,9 миллиарда рублей. "Правительство уделяет большое внимание подготовке к пожароопасному сезону. Важную роль играет материально-техническое обеспечение. Для борьбы с лесными пожарами в 2025 году из федерального бюджета регионам предусмотрено почти 20 миллиардов рублей. Это больше уровня 2024 года", – цитирует пресс-служба Патрушева. По его словам, наиболее "горимым" регионам – Якутии, Забайкалью и Красноярскому краю – дополнительно выделено более 5 миллиардов рублей.
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дмитрий патрушев, якутия, общество
Дмитрий Патрушев, ЯКУТИЯ, Общество
Правительство увеличит финансирование борьбы с лесными пожарами на 30%
Патрушев: финансирование борьбы с лесными пожарами вырастет более чем на 30%
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Финансирование борьбы с лесными пожарами вырастет более чем на 30% в 2025 году и составит почти 20 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
В 2024 году на борьбу с лесными пожарами было выделено 14,9 миллиарда рублей.
"Правительство уделяет большое внимание подготовке к пожароопасному сезону. Важную роль играет материально-техническое обеспечение. Для борьбы с лесными пожарами в 2025 году из федерального бюджета регионам предусмотрено почти 20 миллиардов рублей. Это больше уровня 2024 года", – цитирует пресс-служба Патрушева.
По его словам, наиболее "горимым" регионам – Якутии, Забайкалью и Красноярскому краю – дополнительно выделено более 5 миллиардов рублей.
АПК лидирует по внедрению новых технологий, заявил Патрушев