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Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей
Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей - 14.03.2025, ПРАЙМ
Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T14:11+0300
2025-03-14T14:11+0300
совфед
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льготы
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей. Так, законом закрепляется понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК. Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей. Законом также устанавливается, что сотрудники СК и члены их семей получат право на оплату переезда к месту службы сразу после окончания ведомственных вузов, если место службы находится в другом регионы. Закон также уточняет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета. -0-
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совфед, ск, закон, льготы
Совфед, СК, закон, льготы
14:11 14.03.2025
 
Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей

Совет Федерации одобрил закон о расширении льгот для сотрудников СК их семей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей.
Так, законом закрепляется понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК.
Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей.
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Законом также устанавливается, что сотрудники СК и члены их семей получат право на оплату переезда к месту службы сразу после окончания ведомственных вузов, если место службы находится в другом регионы. Закон также уточняет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета. -0-
 
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