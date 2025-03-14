https://1prime.ru/20250314/lgoty-855791686.html

Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей

Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей - 14.03.2025, ПРАЙМ

Совет Федерации расширил льготы для сотрудников СК их семей

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T14:11+0300

2025-03-14T14:11+0300

2025-03-14T14:11+0300

совфед

ск

закон

льготы

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/02/841910217_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a6412cbbcbf89d32ac16df439806da18.jpg

МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий льготы для сотрудников Следственного комитета и их семей. Так, законом закрепляется понятие "члены семьи сотрудника СК, гражданина, уволенного со службы в СК", которое подразумевает под собой супруга или супругу, несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, а также иных лиц, признанных находящимися на иждивении сотрудника СК. Кроме того, в круг лиц, имеющих право на получение один раз в год компенсации проезда к месту лечения в подведомственном санатории, включаются один из родителей, вдова и несовершеннолетние дети погибшего сотрудника, смерть которого наступила в связи с исполнением служебных обязанностей. Законом также устанавливается, что сотрудники СК и члены их семей получат право на оплату переезда к месту службы сразу после окончания ведомственных вузов, если место службы находится в другом регионы. Закон также уточняет порядок подготовки научных и научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета. -0-

https://1prime.ru/20250314/espch-855779429.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совфед, ск, закон, льготы