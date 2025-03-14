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Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации

Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации - 14.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу выступит на пленарном заседании Совета Федерации, говорится в анонсе на сайте верхней палаты парламента. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T00:19+0300

2025-03-14T00:19+0300

2025-03-14T00:19+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу выступит на пленарном заседании Совета Федерации, говорится в анонсе на сайте верхней палаты парламента. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.

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общество , москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации