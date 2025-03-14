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Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации
Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации - 14.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу выступит на пленарном заседании Совета Федерации, говорится в анонсе на сайте верхней палаты парламента. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T00:19+0300
2025-03-14T00:19+0300
экономика
общество
москва
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
совет федерации
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу выступит на пленарном заседании Совета Федерации, говорится в анонсе на сайте верхней палаты парламента. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.
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общество , москва, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации
Экономика, Общество , МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации
00:19 14.03.2025
 
Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации

Президент Белоруссии Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу выступит на пленарном заседании Совета Федерации, говорится в анонсе на сайте верхней палаты парламента.
Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу у Лукашенко состоится насыщенный рабочий день в Москве, в том числе выступление в Совете Федерации.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСовет Федерации
 
 
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