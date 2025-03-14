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Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки

Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки - 14.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:42+0300

2025-03-14T13:42+0300

2025-03-14T13:42+0300

экономика

александр лукашенко

белоруссия

совет федерации

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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. "Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукшенко, выступая в Совете Федерации.

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белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, совет федерации