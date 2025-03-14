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Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки
Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки - 14.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:42+0300
2025-03-14T13:42+0300
2025-03-14T13:42+0300
экономика
александр лукашенко
белоруссия
совет федерации
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны. "Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукшенко, выступая в Совете Федерации.
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александр лукашенко, белоруссия, совет федерации
Экономика, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, Совет Федерации
Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки
Лукашенко: будем изучать возвращение западных фирм на рынки с точки зрения выгоды
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возвращение западных компаний на рынки надо рассматривать с точки зрения выгоды для страны.
"Мы будем рассматривать все предложения, исходя из ситуации на земле, военным языком. Нам это выгодно производство? Возьмем", - сказал Лукшенко, выступая в Совете Федерации.
Лукашенко допустил создание единого парламента России и Белоруссии