https://1prime.ru/20250314/lukashenko-855791270.html

Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике - 14.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

Белоруссия готова сопровождать транспортировку грузов на Балтике военными кораблями на фоне угроз западных стран. Об этом в рамках выступления а Совете... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:48+0300

2025-03-14T13:48+0300

2025-03-14T13:48+0300

политика

запад

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Белоруссия готова сопровождать транспортировку грузов на Балтике военными кораблями на фоне угроз западных стран. Об этом в рамках выступления а Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, он уже обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным."Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно - будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?", - подчеркнул белорусский лидер.

https://1prime.ru/20250314/lukashenko-855790698.html

запад

белоруссия

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запад, белоруссия, александр лукашенко