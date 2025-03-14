Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250314/lukashenko-855791270.html
Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике
Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике - 14.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике
Белоруссия готова сопровождать транспортировку грузов на Балтике военными кораблями на фоне угроз западных стран. Об этом в рамках выступления а Совете... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:48+0300
2025-03-14T13:48+0300
политика
запад
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0e/855790947_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cb944ab080f6e3103923d9535b7ae27e.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Белоруссия готова сопровождать транспортировку грузов на Балтике военными кораблями на фоне угроз западных стран. Об этом в рамках выступления а Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.По словам Лукашенко, он уже обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным."Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно - будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?", - подчеркнул белорусский лидер.
https://1prime.ru/20250314/lukashenko-855790698.html
запад
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0e/855790947_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4bbe8dbb34fc6dc0fee948b0b44956d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, белоруссия, александр лукашенко
Политика, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
13:48 14.03.2025
 
Лукашенко ответил на угрозы Запада арестовать грузы на Балтике

Лукашенко: будем сопровождать грузы на Балтике военными кораблями на фоне угроз

© Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии А. Лукашенко в Совете Федерации РФ
Президент Белоруссии А. Лукашенко в Совете Федерации РФ
© Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Белоруссия готова сопровождать транспортировку грузов на Балтике военными кораблями на фоне угроз западных стран. Об этом в рамках выступления а Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, он уже обсудил этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
"Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается одно - будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?", - подчеркнул белорусский лидер.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Лукашенко высказался о возвращении западных фирм на рынки
13:42
 
ПолитикаЗАПАДБЕЛОРУССИЯАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала