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Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом

Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом - 14.03.2025, ПРАЙМ

Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом

Российские аграрии полностью обеспечены топливом для проведения весенней посевной, цены на него приемлемые, жалоб нет, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:54+0300

2025-03-14T11:54+0300

2025-03-14T11:54+0300

россия

оксана лут

сельское хозяйство

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские аграрии полностью обеспечены топливом для проведения весенней посевной, цены на него приемлемые, жалоб нет, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "У нас после той ситуации, которая была с нехваткой топлива какое-то время назад, сейчас все наши регионы, все наши сельхозпроизводители обеспечены топливом. У нас подписан план с Министерством энергетики... распределены эти поставки по основным компаниям. Он выполняется, никаких перекосов на местах нет, все обеспечены топливом, цена является приемлемой, никаких жалоб со стороны сельхозтоваропроизводителей мы не слышали", - сказала она в ходе правчаса в Совете Федерации. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев добавил, что посевная уже началась в 19 российских регионах, и напомнил, что на льготное кредитование аграриев в этом году было дополнительно направлено 42 миллиарда рублей господдержки. Ранее в ходе правчаса Лут отмечала, что ситуация с посевной в России обстоит сложно, и Минсельхоз ожидает, что погода будет преподносить "большие сюрпризы", однако аграрии полностью обеспечены всем необходимым для ее проведения.

https://1prime.ru/20250314/posevnaya-855785495.html

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россия, оксана лут, сельское хозяйство