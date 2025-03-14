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Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом
Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом - 14.03.2025, ПРАЙМ
Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом
Российские аграрии полностью обеспечены топливом для проведения весенней посевной, цены на него приемлемые, жалоб нет, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:54+0300
2025-03-14T11:54+0300
2025-03-14T11:54+0300
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оксана лут
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские аграрии полностью обеспечены топливом для проведения весенней посевной, цены на него приемлемые, жалоб нет, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "У нас после той ситуации, которая была с нехваткой топлива какое-то время назад, сейчас все наши регионы, все наши сельхозпроизводители обеспечены топливом. У нас подписан план с Министерством энергетики... распределены эти поставки по основным компаниям. Он выполняется, никаких перекосов на местах нет, все обеспечены топливом, цена является приемлемой, никаких жалоб со стороны сельхозтоваропроизводителей мы не слышали", - сказала она в ходе правчаса в Совете Федерации. В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев добавил, что посевная уже началась в 19 российских регионах, и напомнил, что на льготное кредитование аграриев в этом году было дополнительно направлено 42 миллиарда рублей господдержки. Ранее в ходе правчаса Лут отмечала, что ситуация с посевной в России обстоит сложно, и Минсельхоз ожидает, что погода будет преподносить "большие сюрпризы", однако аграрии полностью обеспечены всем необходимым для ее проведения.
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россия, оксана лут, сельское хозяйство
РОССИЯ, Оксана Лут, Сельское хозяйство
Лут оценила обеспеченность российских аграриев топливом
Лут: российские аграрии обеспечены топливом, цена приемлемая, жалоб нет
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские аграрии полностью обеспечены топливом для проведения весенней посевной, цены на него приемлемые, жалоб нет, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"У нас после той ситуации, которая была с нехваткой топлива какое-то время назад, сейчас все наши регионы, все наши сельхозпроизводители обеспечены топливом. У нас подписан план с Министерством энергетики... распределены эти поставки по основным компаниям. Он выполняется, никаких перекосов на местах нет, все обеспечены топливом, цена является приемлемой, никаких жалоб со стороны сельхозтоваропроизводителей мы не слышали", - сказала она в ходе правчаса в Совете Федерации.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Патрушев добавил, что посевная уже началась в 19 российских регионах, и напомнил, что на льготное кредитование аграриев в этом году было дополнительно направлено 42 миллиарда рублей господдержки.
Ранее в ходе правчаса Лут отмечала, что ситуация с посевной в России обстоит сложно, и Минсельхоз ожидает, что погода будет преподносить "большие сюрпризы", однако аграрии полностью обеспечены всем необходимым для ее проведения.
Лут рассказала о сложностях с посевной в России