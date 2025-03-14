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В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области

В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области - 14.03.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области, следует из базы данных нижней... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:38+0300

2025-03-14T16:38+0300

2025-03-14T16:38+0300

россия

магаданская область

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ позволит снять ограничения на создание в Магаданской области территории опережающего развития, пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Это, по его словам, поможет сформировать в Магаданской области более благоприятные условия для предпринимательской деятельности, при этом возможность применения процедуры свободной таможенной зоны сохранится. Премьер напомнил, что в регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона, за это время общий объем капиталовложений составил более 200 миллиардов рублей и создано около 12 тысяч рабочих мест. Современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учётом практик, которые применяют сегодня в России, подчеркнул Мишустин. А ТОР – один из наиболее востребованных режимов, позволяющий инвесторам получать льготы, преференции, в том числе налоговые и таможенные, а также в упрощенном порядке земельные участки и соответствующую инфраструктуру, заметил он. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Одновременно правительство внесло в Госдуму сопутствующий законопроект, также разработанный в целях создания ТОР в Магаданской области и сохранения действия процедуры свободной таможенной зоны, предусмотренной законом об особой экономической зоне (ОЭЗ) в Магаданской области. Документ с 1 января 2026 года прекращает действие налоговых преференций (пониженная ставка налога на прибыль организаций и понижающий коэффициент, учитываемый при расчете НДПИ) и снимает запрет на получение инвестиционных налоговых вычетов участниками этой ОЭЗ.

https://1prime.ru/20250314/gosduma-855779877.html

магаданская область

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россия, магаданская область, михаил мишустин, госдума