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В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области
В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области - 14.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области, следует из базы данных нижней... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:38+0300
2025-03-14T16:38+0300
россия
магаданская область
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ позволит снять ограничения на создание в Магаданской области территории опережающего развития, пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Это, по его словам, поможет сформировать в Магаданской области более благоприятные условия для предпринимательской деятельности, при этом возможность применения процедуры свободной таможенной зоны сохранится. Премьер напомнил, что в регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона, за это время общий объем капиталовложений составил более 200 миллиардов рублей и создано около 12 тысяч рабочих мест. Современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учётом практик, которые применяют сегодня в России, подчеркнул Мишустин. А ТОР – один из наиболее востребованных режимов, позволяющий инвесторам получать льготы, преференции, в том числе налоговые и таможенные, а также в упрощенном порядке земельные участки и соответствующую инфраструктуру, заметил он. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Одновременно правительство внесло в Госдуму сопутствующий законопроект, также разработанный в целях создания ТОР в Магаданской области и сохранения действия процедуры свободной таможенной зоны, предусмотренной законом об особой экономической зоне (ОЭЗ) в Магаданской области. Документ с 1 января 2026 года прекращает действие налоговых преференций (пониженная ставка налога на прибыль организаций и понижающий коэффициент, учитываемый при расчете НДПИ) и снимает запрет на получение инвестиционных налоговых вычетов участниками этой ОЭЗ.
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россия, магаданская область, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Михаил Мишустин, Госдума
16:38 14.03.2025
 
В ГД внесли проект территории опережающего развития в Магаданской области

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании ТОР в Магаданской области

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий создать территорию опережающего развития (ТОР) в Магаданской области, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ позволит снять ограничения на создание в Магаданской области территории опережающего развития, пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин. Это, по его словам, поможет сформировать в Магаданской области более благоприятные условия для предпринимательской деятельности, при этом возможность применения процедуры свободной таможенной зоны сохранится.
Премьер напомнил, что в регионе уже 25 лет действует особая экономическая зона, за это время общий объем капиталовложений составил более 200 миллиардов рублей и создано около 12 тысяч рабочих мест.
Современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учётом практик, которые применяют сегодня в России, подчеркнул Мишустин. А ТОР – один из наиболее востребованных режимов, позволяющий инвесторам получать льготы, преференции, в том числе налоговые и таможенные, а также в упрощенном порядке земельные участки и соответствующую инфраструктуру, заметил он.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Одновременно правительство внесло в Госдуму сопутствующий законопроект, также разработанный в целях создания ТОР в Магаданской области и сохранения действия процедуры свободной таможенной зоны, предусмотренной законом об особой экономической зоне (ОЭЗ) в Магаданской области. Документ с 1 января 2026 года прекращает действие налоговых преференций (пониженная ставка налога на прибыль организаций и понижающий коэффициент, учитываемый при расчете НДПИ) и снимает запрет на получение инвестиционных налоговых вычетов участниками этой ОЭЗ.
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РОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМихаил МишустинГосдума
 
 
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