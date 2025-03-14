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Россия нарастила производство круп и макаронных изделий
Россия нарастила производство круп и макаронных изделий - 14.03.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила производство круп и макаронных изделий
Россия в январе увеличила производство круп на 10,2% в годовом выражении, до 151 тысячи тонн, а макаронных изделий - до 120 тысяч тонн, что 8,3% больше, чем за... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:03+0300
2025-03-14T10:03+0300
2025-03-14T10:03+0300
экономика
минсельхоз
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила производство круп на 10,2% в годовом выражении, до 151 тысячи тонн, а макаронных изделий - до 120 тысяч тонн, что 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. "В январе 2025 года отечественные производители выпустили 151 тысячу тонн круп и 120 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 10,2% и 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Там отметили, что потребление круп и макарон увеличилось за последний год в России за счет стабильных цен на эту продукцию. "Еще одной из причин роста производства является развитие экспорта. Так, в прошлом году поставки макаронных изделий за рубеж увеличились более чем на 10% к уровню 2023 года", - отметил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, слова которого приводятся в сообщении министерства. По данным Минсельхоза, значительно растет в РФ производство макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. "В натуральном выражении оно уже сравнялось с выпуском макарон из пшеницы мягких сортов, включая продукты быстрого приготовления", - привели в ведомстве слова исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского.
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минсельхоз
Россия нарастила производство круп и макаронных изделий
Минсельхоз: Россия в январе нарастила производство макарон до 120 тысяч тонн
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Россия в январе увеличила производство круп на 10,2% в годовом выражении, до 151 тысячи тонн, а макаронных изделий - до 120 тысяч тонн, что 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз.
"В январе 2025 года отечественные производители выпустили 151 тысячу тонн круп и 120 тысяч тонн макаронных изделий. Это на 10,2% и 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Там отметили, что потребление круп и макарон увеличилось за последний год в России за счет стабильных цен на эту продукцию.
"Еще одной из причин роста производства является развитие экспорта. Так, в прошлом году поставки макаронных изделий за рубеж увеличились более чем на 10% к уровню 2023 года", - отметил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, слова которого приводятся в сообщении министерства.
По данным Минсельхоза, значительно растет в РФ производство макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. "В натуральном выражении оно уже сравнялось с выпуском макарон из пшеницы мягких сортов, включая продукты быстрого приготовления", - привели в ведомстве слова исполнительного директора Национальной ассоциации производителей макаронных изделий Сергея Немировского.
Минсельхоз прокомментировал сообщения СМИ о повышении цен на макароны