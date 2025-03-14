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Макрон поручил наращивать военное производство - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Макрон поручил наращивать военное производство
Макрон поручил наращивать военное производство - 14.03.2025, ПРАЙМ
Макрон поручил наращивать военное производство
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу принял представителей французских оборонных компаний, чтобы распорядиться о наращивании производства вооружений и... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:19+0300
2025-03-14T18:24+0300
вооружения
эммануэль макрон
оборонные предприятия
франция
производство
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ПАРИЖ, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу принял представителей французских оборонных компаний, чтобы распорядиться о наращивании производства вооружений и боеприпасов, сообщает радиостанция Europe 1. На встрече в Елисейском дворце присутствовали как крупные оборонные компании Dassault Aviation, Thales, Safran, так и представители 4 тысяч малых и средних компаний сектора. По словам Макрона, несмотря на увеличение военного производства за последние три года после его распоряжения о переходе к "экономике войны", "его объёмы все равно недостаточны перед лицом современных реалий". Радиостанция напоминает, что темпы военного производства были увеличены в три раза, как в случае с истребителями Rafale: компания Dassault теперь может выпускать по пять самолетов в месяц. У Safran есть возможность удвоить или даже утроить количество управляемых бомб AASM. Концерн KNDS производит 350 бронемашин в год по сравнению с сотней машин в 2020 году, и планирует производить по 450. При этом, как сообщил радиостанции RTL Лоран Монсож, директор завода KNDS в Бурже, производящего поставляемые Украине гаубицы Caesar, по распоряжению минобороны Франции им необходимо произвести запас вооружений на два года. "Поэтому у нас заранее есть около 200 орудий, готовых к запуску в производство", - сказал он. Также новое оборудование позволяет производить вместо 30 60 тысяч снарядов калибра 155-мм в год. Отмечается, что на сегодня 90% продукции отправляется на Украину. "Однако оборонная промышленность сегодня перенасыщена. Субподрядчики изо всех сил стараются не отставать, но банки не всегда идут навстречу. Чтобы открыть новые производственные линии, производители ждут реальных заказов, а не намерений. Но это требует дополнительных финансовых обязательств со стороны государства, значительно превышающих 50 миллиардов евро, ежегодно выделяемых Францией на ее оборону", - пишет Europe 1 со ссылкой на одного из промышленников. Как отмечает радиостанция, Макрон, активизировавший свою деятельность на международной арене на фоне переговоров России и США по украинскому конфликту, добивается желаемого эффекта: его крайне низкая популярность у французов выросла на 6 пунктов за месяц. Ранее Макрон поручил премьеру Франсуа Байру найти способы дополнительного финансирования обороны, "не повышая налоги". Байру, в свою очередь, сообщил, что возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны, обсуждается. Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
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эммануэль макрон, оборонные предприятия, франция, производство
Вооружения, Эммануэль Макрон, оборонные предприятия, ФРАНЦИЯ, производство
18:19 14.03.2025 (обновлено: 18:24 14.03.2025)
 
Макрон поручил наращивать военное производство

Europe 1: Макрон поручил оборонным компаниям наращивать производство

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 14 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу принял представителей французских оборонных компаний, чтобы распорядиться о наращивании производства вооружений и боеприпасов, сообщает радиостанция Europe 1.
На встрече в Елисейском дворце присутствовали как крупные оборонные компании Dassault Aviation, Thales, Safran, так и представители 4 тысяч малых и средних компаний сектора. По словам Макрона, несмотря на увеличение военного производства за последние три года после его распоряжения о переходе к "экономике войны", "его объёмы все равно недостаточны перед лицом современных реалий".
Радиостанция напоминает, что темпы военного производства были увеличены в три раза, как в случае с истребителями Rafale: компания Dassault теперь может выпускать по пять самолетов в месяц. У Safran есть возможность удвоить или даже утроить количество управляемых бомб AASM. Концерн KNDS производит 350 бронемашин в год по сравнению с сотней машин в 2020 году, и планирует производить по 450. При этом, как сообщил радиостанции RTL Лоран Монсож, директор завода KNDS в Бурже, производящего поставляемые Украине гаубицы Caesar, по распоряжению минобороны Франции им необходимо произвести запас вооружений на два года. "Поэтому у нас заранее есть около 200 орудий, готовых к запуску в производство", - сказал он. Также новое оборудование позволяет производить вместо 30 60 тысяч снарядов калибра 155-мм в год. Отмечается, что на сегодня 90% продукции отправляется на Украину. "Однако оборонная промышленность сегодня перенасыщена. Субподрядчики изо всех сил стараются не отставать, но банки не всегда идут навстречу. Чтобы открыть новые производственные линии, производители ждут реальных заказов, а не намерений. Но это требует дополнительных финансовых обязательств со стороны государства, значительно превышающих 50 миллиардов евро, ежегодно выделяемых Францией на ее оборону", - пишет Europe 1 со ссылкой на одного из промышленников.
Как отмечает радиостанция, Макрон, активизировавший свою деятельность на международной арене на фоне переговоров России и США по украинскому конфликту, добивается желаемого эффекта: его крайне низкая популярность у французов выросла на 6 пунктов за месяц.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
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Ранее Макрон поручил премьеру Франсуа Байру найти способы дополнительного финансирования обороны, "не повышая налоги". Байру, в свою очередь, сообщил, что возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны, обсуждается.
Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительные 3,3 миллиарда евро больше, его бюджет составит 50,5 миллиарда евро. Как заявил министр обороны Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 миллиардов евро в год.
 
ВооруженияЭммануэль Макроноборонные предприятияФРАНЦИЯпроизводство
 
 
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