https://1prime.ru/20250314/matvienko-855791392.html

Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в инвестквотах

Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в инвестквотах - 14.03.2025, ПРАЙМ

Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в инвестквотах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не штрафовать в первый год предприятия рыбной отрасли, участвующие в программе инвестквот. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:50+0300

2025-03-14T13:50+0300

2025-03-14T13:50+0300

россия

валентина матвиенко

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84230/35/842303578_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_770251ee1b965da0bc146a75ca4f2c10.jpg

МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не штрафовать в первый год предприятия рыбной отрасли, участвующие в программе инвестквот. "Вникайте в детали, разбирайтесь! Вы так загубите отрасль, а надо, наоборот, создавать условия для её развития. Давайте, первый год пусть они (работают без штрафов – ред.), а потом будем обязательно разбираться", - сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Парламентарий подчеркнула, что подобная практика существует во многих отраслях в промышленности. "Первый год не штрафовать, дать им освоиться, дать им раскрутиться, но те размеры штрафов, которые вы инициируете, накладывая суды на компании, привели уже к банкротству некоторых, пропали рабочие места", - констатировала политик.

https://1prime.ru/20250114/matvienko-854191732.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко, совет федерации