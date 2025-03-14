https://1prime.ru/20250314/matvienko-855791392.html
Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в инвестквотах
Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в инвестквотах - 14.03.2025, ПРАЙМ
Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в инвестквотах
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не штрафовать в первый год предприятия рыбной отрасли, участвующие в программе инвестквот. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:50+0300
2025-03-14T13:50+0300
2025-03-14T13:50+0300
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не штрафовать в первый год предприятия рыбной отрасли, участвующие в программе инвестквот. "Вникайте в детали, разбирайтесь! Вы так загубите отрасль, а надо, наоборот, создавать условия для её развития. Давайте, первый год пусть они (работают без штрафов – ред.), а потом будем обязательно разбираться", - сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Парламентарий подчеркнула, что подобная практика существует во многих отраслях в промышленности. "Первый год не штрафовать, дать им освоиться, дать им раскрутиться, но те размеры штрафов, которые вы инициируете, накладывая суды на компании, привели уже к банкротству некоторых, пропали рабочие места", - констатировала политик.
https://1prime.ru/20250114/matvienko-854191732.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в инвестквотах
Матвиенко предложила не штрафовать компании рыбной отрасли в сфере инвестквот
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила не штрафовать в первый год предприятия рыбной отрасли, участвующие в программе инвестквот.
"Вникайте в детали, разбирайтесь! Вы так загубите отрасль, а надо, наоборот, создавать условия для её развития. Давайте, первый год пусть они (работают без штрафов – ред.), а потом будем обязательно разбираться", - сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
Парламентарий подчеркнула, что подобная практика существует во многих отраслях в промышленности.
"Первый год не штрафовать, дать им освоиться, дать им раскрутиться, но те размеры штрафов, которые вы инициируете, накладывая суды на компании, привели уже к банкротству некоторых, пропали рабочие места", - констатировала политик.
Матвиенко высказалась о прекращении сотрудничества России и ЕС