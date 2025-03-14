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Медь растет в пятницу утром - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Медь растет в пятницу утром
Медь растет в пятницу утром - 14.03.2025, ПРАЙМ
Медь растет в пятницу утром
Стоимость меди растет в пятницу утром и при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:23+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром и при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,29%, до 4,94 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь поднялась в цене на 4,57%, котировки росли три торговых дня подряд, начиная со вторника, по итогам этого дня цена подскочила сразу на 2,13%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9 783,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,02%, до 2 703 долларов, цена на цинк - на 1,28%, до 2 961 доллара.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
09:23 14.03.2025
 
Медь растет в пятницу утром

Стоимость меди растет в пятницу утром

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
© Unsplash/CALITORE
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром и при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,29%, до 4,94 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели медь поднялась в цене на 4,57%, котировки росли три торговых дня подряд, начиная со вторника, по итогам этого дня цена подскочила сразу на 2,13%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9 783,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,02%, до 2 703 долларов, цена на цинк - на 1,28%, до 2 961 доллара.
Медь
Цена на медь перешла к снижению
Вчера, 09:33
 
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