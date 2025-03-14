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Медь растет в пятницу утром

Медь растет в пятницу утром - 14.03.2025, ПРАЙМ

Медь растет в пятницу утром

Стоимость меди растет в пятницу утром и при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:23+0300

2025-03-14T09:23+0300

2025-03-14T09:23+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу утром и при этом готовится завершить всю неделю в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.11 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,29%, до 4,94 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели медь поднялась в цене на 4,57%, котировки росли три торговых дня подряд, начиная со вторника, по итогам этого дня цена подскочила сразу на 2,13%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 9 783,5 доллара, стоимость алюминия - на 0,02%, до 2 703 долларов, цена на цинк - на 1,28%, до 2 961 доллара.

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