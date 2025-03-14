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В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая

В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая - 14.03.2025, ПРАЙМ

В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая

Представители России, Китая и Ирана провели переговоры в Пекине, сосредоточившись на вопросах, связанных с урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:15+0300

2025-03-14T09:15+0300

2025-03-14T09:21+0300

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ПЕКИН, 14 мар – ПРАЙМ. Представители России, Китая и Ирана провели переговоры в Пекине, сосредоточившись на вопросах, связанных с урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной программы и перспективами снятия санкций. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. "Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций", - заявил Ма Чжаосюй.По словам представителя МИД, Китай и Россия выразили удовлетворение подтверждением Ирана о том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и не направлена на создание ядерного оружия.Также в ходе встречи все три страны подчеркнули важность отмены всех незаконных санкций, введенных в отношении Ирана.В 2015 году Иран и ряд мировых держав (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку (СВПД), предусматривавшую снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Однако США вышли из СВПД в 2018 году и восстановили санкции против Тегерана, после чего Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства по соглашению.

https://1prime.ru/20250314/pekin-855775457.html

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китай, пекин, иран, мид, сергей рябков