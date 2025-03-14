Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250314/mid-855777616.html
В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая
В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая
Представители России, Китая и Ирана провели переговоры в Пекине, сосредоточившись на вопросах, связанных с урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:15+0300
2025-03-14T09:21+0300
политика
китай
пекин
иран
мид
сергей рябков
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a3febfe8d1570bc6ce5d85fdb0c36325.jpg
ПЕКИН, 14 мар – ПРАЙМ. Представители России, Китая и Ирана провели переговоры в Пекине, сосредоточившись на вопросах, связанных с урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной программы и перспективами снятия санкций. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. "Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций", - заявил Ма Чжаосюй.По словам представителя МИД, Китай и Россия выразили удовлетворение подтверждением Ирана о том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и не направлена на создание ядерного оружия.Также в ходе встречи все три страны подчеркнули важность отмены всех незаконных санкций, введенных в отношении Ирана.В 2015 году Иран и ряд мировых держав (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку (СВПД), предусматривавшую снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Однако США вышли из СВПД в 2018 году и восстановили санкции против Тегерана, после чего Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства по соглашению.
https://1prime.ru/20250314/pekin-855775457.html
китай
пекин
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0798a70ba3785c94cb776e3e80163931.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, пекин, иран, мид, сергей рябков
Политика, КИТАЙ, Пекин, ИРАН, МИД, Сергей Рябков
09:15 14.03.2025 (обновлено: 09:21 14.03.2025)
 
В Пекине состоялась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая

МИД КНР: Россия, Иран и КНР обсудили отмену санкций и ядерную программу в Пекине

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 14 мар – ПРАЙМ. Представители России, Китая и Ирана провели переговоры в Пекине, сосредоточившись на вопросах, связанных с урегулированием ситуации вокруг иранской ядерной программы и перспективами снятия санкций. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций", - заявил Ма Чжаосюй.
По словам представителя МИД, Китай и Россия выразили удовлетворение подтверждением Ирана о том, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и не направлена на создание ядерного оружия.
Также в ходе встречи все три страны подчеркнули важность отмены всех незаконных санкций, введенных в отношении Ирана.
В 2015 году Иран и ряд мировых держав (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) заключили ядерную сделку (СВПД), предусматривавшую снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Однако США вышли из СВПД в 2018 году и восстановили санкции против Тегерана, после чего Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства по соглашению.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая
06:58
 
ПолитикаКИТАЙПекинИРАНМИДСергей Рябков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала