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Минюст будет вести перечень НКО, учредителем которых является Россия

Минюст будет вести перечень НКО, учредителем которых является Россия - 14.03.2025, ПРАЙМ

Минюст будет вести перечень НКО, учредителем которых является Россия

Министерство юстиции РФ будет вести перечень некоммерческих организаций, учредителем или участником которых является Российская Федерация. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T00:19+0300

2025-03-14T00:19+0300

2025-03-14T00:19+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ будет вести перечень некоммерческих организаций, учредителем или участником которых является Российская Федерация. Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ наделяет Минюст России полномочиями по ведению учета некоммерческих организаций, учредителем или участником которых является Российская Федерация. Министерство будет вносить данные о таких НКО в перечень. Для этого организация должна в течение 30 дней с момента регистрации подать в Минюст сведения о представителях РФ, задействованных в органах управления НКО. Такие же данные Минюст может запрашивать в госорганах, являющихся учредителями НКО, а также в самих НКО.

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