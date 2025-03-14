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Минтранс добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Минтранс добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров
Минтранс добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров - 14.03.2025, ПРАЙМ
Минтранс добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров
Минтранс России добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам, следует из приказа министерства на официальном... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T17:08+0300
2025-03-14T17:08+0300
россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минтранс России добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам, следует из приказа министерства на официальном портале опубликования правовых актов. "Изменения, вносимые в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом… Дополнить пунктом … следующего содержания: Пассажир обязан соблюдать указания работников перевозчика и владельца инфраструктуры для обеспечения безопасности движения высокоскоростных пассажирских поездов и эксплуатации оборудования в высокоскоростных пассажирских поездах", - гласит один из пунктов. Добавлены высокоскоростные поезда и в раздел, где говорится, когда проводники вагонов должны предупреждать пассажиров о прибытии к станции назначения. Так, для пассажиров ВСМ это должно происходить не позднее чем за 15 минут до прибытия. Действующие правила содержат пункт, что проводники предупреждают пассажиров о прибытии обычного поезда дальнего следования к станции назначения не позднее чем за 30 минут, в скоростных поездах - не позднее чем за 15 минут. Прописываются высокоскоростные пассажирские поезда и в части правил, касающихся провоза ручной клади. "Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года", - написано в приказе. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.
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россия, минтранс рф
РОССИЯ, Минтранс РФ
17:08 14.03.2025
 
Минтранс добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров

Минтранс добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров по ж/д

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минтранс России добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров и багажа по железным дорогам, следует из приказа министерства на официальном портале опубликования правовых актов.
"Изменения, вносимые в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом… Дополнить пунктом … следующего содержания: Пассажир обязан соблюдать указания работников перевозчика и владельца инфраструктуры для обеспечения безопасности движения высокоскоростных пассажирских поездов и эксплуатации оборудования в высокоскоростных пассажирских поездах", - гласит один из пунктов.
Добавлены высокоскоростные поезда и в раздел, где говорится, когда проводники вагонов должны предупреждать пассажиров о прибытии к станции назначения. Так, для пассажиров ВСМ это должно происходить не позднее чем за 15 минут до прибытия. Действующие правила содержат пункт, что проводники предупреждают пассажиров о прибытии обычного поезда дальнего следования к станции назначения не позднее чем за 30 минут, в скоростных поездах - не позднее чем за 15 минут.
Прописываются высокоскоростные пассажирские поезда и в части правил, касающихся провоза ручной клади.
"Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года", - написано в приказе.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Затем планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, Адлер, Минск и Рязань.
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