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Минздрав РФ намерен изменить перечень медицинских показаний для аборта - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Минздрав РФ намерен изменить перечень медицинских показаний для аборта
Минздрав РФ намерен изменить перечень медицинских показаний для аборта - 14.03.2025, ПРАЙМ
Минздрав РФ намерен изменить перечень медицинских показаний для аборта
Минздрав России планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T22:40+0300
2025-03-14T22:40+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минздрав России планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. Соответствующий проект приказа министерства "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект актуализирует действующий приказ "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году", - говорится в сообщении. В настоящее время достижения современной медицины в России, актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появление новых прогрессивных методик диагностики, эффективного лечения и профилактики заболеваний значительно расширили возможности оказания медицинской помощи для сохранения здоровья беременной и вынашивания плода, пояснили в пресс-службе. В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, являющиеся причиной необходимости прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери. Также в проекте приказа скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых состояниях, являющихся медицинскими противопоказаниями к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии. Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний. "Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", - уточнила специалист. Так, к примеру, при ряде онкологических заболеваний унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина. По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые заболевания, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.
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минздрав рф, показания, аборт
Минздрав РФ, показания, аборт
22:40 14.03.2025
 
Минздрав РФ намерен изменить перечень медицинских показаний для аборта

Минздрав РФ планирует изменить перечень медицинских показаний для аборта

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минздрав России планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
Соответствующий проект приказа министерства "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проект актуализирует действующий приказ "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году", - говорится в сообщении.
В настоящее время достижения современной медицины в России, актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появление новых прогрессивных методик диагностики, эффективного лечения и профилактики заболеваний значительно расширили возможности оказания медицинской помощи для сохранения здоровья беременной и вынашивания плода, пояснили в пресс-службе.
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В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, являющиеся причиной необходимости прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери.
Также в проекте приказа скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых состояниях, являющихся медицинскими противопоказаниями к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии.
Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний.
"Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", - уточнила специалист.
Так, к примеру, при ряде онкологических заболеваний унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.
По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые заболевания, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.
 
Минздрав РФпоказанияаборт
 
 
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