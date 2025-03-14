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СМИ: премьер Австралии рассмотрит отправку миротворцев на Украину - 14.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ: премьер Австралии рассмотрит отправку миротворцев на Украину
СМИ: премьер Австралии рассмотрит отправку миротворцев на Украину - 14.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: премьер Австралии рассмотрит отправку миротворцев на Украину
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе планирует принять участие в телефонной конференции с лидерами ряда стран, включая Францию, Германию и Италию, для... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:56+0300
2025-03-14T09:56+0300
политика
украина
австралия
кир стармер
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе планирует принять участие в телефонной конференции с лидерами ряда стран, включая Францию, Германию и Италию, для обсуждения возможной отправки миротворцев на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC.Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что планы некоторых стран Европейского союза по отправке миротворческих сил на Украину являются провокационным шагом, поддерживающим неоправданные надежды у украинского руководства."Премьер-министр Энтони Альбанезе завтра вечером (15 марта - ред.) проведет телефонный разговор с другими мировыми лидерами, чтобы обсудить возможную отправку миротворцев на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих", - сообщил телеканал. ABC уточняет, что телефонный разговор, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером, также соберет лидеров Франции, Германии, Италии, Канады и Новой Зеландии. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.По информации телеканала, Энтони Альбанезе намерен сообщить, что Канберра "открыта для рассмотрения запроса на отправку австралийских войск в составе миротворческих сил" на Украину.Ранее российское посольство в Австралии заявляло, что "идея размещения западных воинских контингентов на Украине под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий" и напомнило о неприятии Москвой иностранного военного присутствия на Украине. Дипмиссия подчеркнула, что присоединение Австралии к "коалиции желающих" может иметь серьезные последствия, и Россия "не будет пассивно наблюдать за этим".Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял о категорическом несогласии России с размещением европейских миротворцев на Украине.Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации ранее сообщало о планах Запада по развертыванию на Украине миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. В СВР считают, что это может привести к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта, и в текущей ситуации говорить об этом преждевременно.
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украина, австралия, кир стармер
Политика, УКРАИНА, АВСТРАЛИЯ, Кир Стармер
09:56 14.03.2025
 
СМИ: премьер Австралии рассмотрит отправку миротворцев на Украину

ABC: премьер Австралии обсудит с лидерами других стран отправку миротворцев на Украину

© fotolia.com / Anh Ngo"Сидней
Сидней - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© fotolia.com / Anh Ngo
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе планирует принять участие в телефонной конференции с лидерами ряда стран, включая Францию, Германию и Италию, для обсуждения возможной отправки миротворцев на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC.
Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что планы некоторых стран Европейского союза по отправке миротворческих сил на Украину являются провокационным шагом, поддерживающим неоправданные надежды у украинского руководства.
"Премьер-министр Энтони Альбанезе завтра вечером (15 марта - ред.) проведет телефонный разговор с другими мировыми лидерами, чтобы обсудить возможную отправку миротворцев на Украину в рамках так называемой "коалиции желающих", - сообщил телеканал.
ABC уточняет, что телефонный разговор, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером, также соберет лидеров Франции, Германии, Италии, Канады и Новой Зеландии. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.
По информации телеканала, Энтони Альбанезе намерен сообщить, что Канберра "открыта для рассмотрения запроса на отправку австралийских войск в составе миротворческих сил" на Украину.
Ранее российское посольство в Австралии заявляло, что "идея размещения западных воинских контингентов на Украине под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий" и напомнило о неприятии Москвой иностранного военного присутствия на Украине. Дипмиссия подчеркнула, что присоединение Австралии к "коалиции желающих" может иметь серьезные последствия, и Россия "не будет пассивно наблюдать за этим".
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял о категорическом несогласии России с размещением европейских миротворцев на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации ранее сообщало о планах Запада по развертыванию на Украине миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии. В СВР считают, что это может привести к фактической оккупации Украины. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта, и в текущей ситуации говорить об этом преждевременно.
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