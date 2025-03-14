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В Кишиневе заявили, что не видят шансов на налаживание отношений с Россией

В Кишиневе заявили, что не видят шансов на налаживание отношений с Россией - 14.03.2025, ПРАЙМ

В Кишиневе заявили, что не видят шансов на налаживание отношений с Россией

Вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила, что Кишинев не видит возможности для налаживания отношений с Россией. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T19:42+0300

2025-03-14T19:42+0300

2025-03-14T20:17+0300

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КИШИНЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер Молдавии по евроинтеграции Кристина Герасимова заявила, что Кишинев не видит возможности для налаживания отношений с Россией. "Если мы посмотрим сегодня на политику, проводимую Российской Федерацией, а именно политику войны и неуважения, и дискредитации ценности независимости и суверенитета бывших государств Советского Союза, то мы не увидим, как мы можем иметь хорошие отношения с Российской Федерацией сейчас… Мы хотим иметь хорошие отношения с Российской Федерацией, при условии, что это государство уважает независимость и суверенитет соседних стран", — заявила Герасимова в интервью порталу Deschide.md. По ее словам, Молдавия хочет иметь хорошие отношения со всеми "миролюбивыми государствами, уважающими международный порядок". Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://1prime.ru/20250307/evrozona-855580011.html

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молдавия, отношения, россия, заявление