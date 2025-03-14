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Додон рассказал о шансах левоцентристских партий Молдавии в парламенте
Додон рассказал о шансах левоцентристских партий Молдавии в парламенте - 14.03.2025, ПРАЙМ
Додон рассказал о шансах левоцентристских партий Молдавии в парламенте
Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон уверен, что после парламентских выборов большинство мест в законодательном органе республики могут занять... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T21:27+0300
2025-03-14T21:27+0300
2025-03-14T21:28+0300
политика
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КИШИНЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон уверен, что после парламентских выборов большинство мест в законодательном органе республики могут занять левоцентристские партии. "Я считаю, что левоцентристский фланг имеет потенциал получить парламентское большинство. Настало время, чтобы к власти пришли суверанисты", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он отметил, что история Молдавии циклична, сначала к власти приходят левые партии, а затем "правые, которые разрушают то, что строили левые". "Как только в Молдове сформируется новое парламентское большинство, мы будем добиваться проведения досрочных президентских выборов. И это не фантастика. Есть примеры других стран. В Румынии, например, Клаус Йоханнис ушел (президент Румынии ушел в отставку 12 февраля - ред.), как только почувствовал, что будет импичмент. То же самое произойдёт и в Молдавии", - отметил Додон. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
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молдавия, игорь додон, парламент
Политика, МОЛДАВИЯ, Игорь Додон, парламент
Додон рассказал о шансах левоцентристских партий Молдавии в парламенте
Додон: левоцентристские силы в Молдавии смогут получить большинство в парламенте
КИШИНЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон уверен, что после парламентских выборов большинство мест в законодательном органе республики могут занять левоцентристские партии.
"Я считаю, что левоцентристский фланг имеет потенциал получить парламентское большинство. Настало время, чтобы к власти пришли суверанисты", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что история Молдавии циклична, сначала к власти приходят левые партии, а затем "правые, которые разрушают то, что строили левые".
"Как только в Молдове сформируется новое парламентское большинство, мы будем добиваться проведения досрочных президентских выборов. И это не фантастика. Есть примеры других стран. В Румынии, например, Клаус Йоханнис ушел (президент Румынии ушел в отставку 12 февраля - ред.), как только почувствовал, что будет импичмент. То же самое произойдёт и в Молдавии", - отметил Додон.
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Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.