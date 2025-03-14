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В Москве оштрафовали мужчину за вопросы о способах вступить в ВСУ

В Москве оштрафовали мужчину за вопросы о способах вступить в ВСУ - 14.03.2025, ПРАЙМ

В Москве оштрафовали мужчину за вопросы о способах вступить в ВСУ

Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T03:23+0300

2025-03-14T03:23+0300

2025-03-14T03:23+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Чертановский суд Москвы оштрафовал мужчину, интересовавшегося в комментариях одного из сообществ в Telegram о способах вступить в ВСУ, чтобы уничтожать россиян, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что мужчина в комментариях к постам в украинском Telegram-канале оставлял сообщения с вопросами, "как пойти из РФ на сторону ВСУ", какими проверенными источниками пользоваться, чтобы найти учебный клуб и уничтожать россиян (в оригинальном сообщении граждане РФ упомянуты в более уничижительной форме). Протокол был составлен по статье КоАП "о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства". Правоохранители усмотрели в его сообщении психологические и лингвистические признаки возбуждения розни (вражды, ненависти) по отношению к группам лиц, выделенным по расовому признаку, признаки пропаганды исключительности, превосходства, неполноценности по признакам расы. Мужчина явился в судебное заседание, вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа, его сумма не уточняется, однако статья предусматривает санкцию в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, рф, всу