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НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте - 14.03.2025, ПРАЙМ
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НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте
НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте - 14.03.2025, ПРАЙМ
НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте
НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T15:23+0300
2025-03-14T15:23+0300
политика
общество
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать", - сказал он в интервью Bloomberg во время визита в США. Генсек НАТО подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины возможно только после заключения соглашения о перемирии.На встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Киев выразил готовность к предложению США о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления. Соглашение также предусматривает возобновление обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о необходимости доработки предложения о перемирии с учетом интересов России. Он назвал это предложение временной передышкой для украинских военных и подчеркнул стремление России к долгосрочному мирному урегулированию, учитывающему интересы Москвы. Официальная позиция России по данному вопросу будет сформулирована президентом Владимиром Путиным.
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общество , марк рютте, киев, сша, украина, нато
Политика, Общество , Марк Рютте, Киев, США, УКРАИНА, НАТО
15:23 14.03.2025
 
НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте

Генсек Рютте: НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать", - сказал он в интервью Bloomberg во время визита в США.
Генсек НАТО подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины возможно только после заключения соглашения о перемирии.
На встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Киев выразил готовность к предложению США о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления. Соглашение также предусматривает возобновление обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о необходимости доработки предложения о перемирии с учетом интересов России. Он назвал это предложение временной передышкой для украинских военных и подчеркнул стремление России к долгосрочному мирному урегулированию, учитывающему интересы Москвы. Официальная позиция России по данному вопросу будет сформулирована президентом Владимиром Путиным.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России
15:11
 
ПолитикаОбществоМарк РюттеКиевСШАУКРАИНАНАТО
 
 
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