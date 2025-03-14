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НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте

НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте - 14.03.2025, ПРАЙМ

НАТО не будет обеспечивать прекращение огня на Украине, заявил Рютте

НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:23+0300

2025-03-14T15:23+0300

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. НАТО не будет участвовать в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте."Я думаю, что НАТО будет сложно участвовать в этом... но НАТО, возможно, будет советовать, как лучше всего это сделать", - сказал он в интервью Bloomberg во время визита в США. Генсек НАТО подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности для Украины возможно только после заключения соглашения о перемирии.На встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии Киев выразил готовность к предложению США о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления. Соглашение также предусматривает возобновление обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о необходимости доработки предложения о перемирии с учетом интересов России. Он назвал это предложение временной передышкой для украинских военных и подчеркнул стремление России к долгосрочному мирному урегулированию, учитывающему интересы Москвы. Официальная позиция России по данному вопросу будет сформулирована президентом Владимиром Путиным.

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общество , марк рютте, киев, сша, украина, нато