https://1prime.ru/20250314/nato-855796577.html
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 14.03.2025, ПРАЙМ
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:00+0300
2025-03-14T16:00+0300
2025-03-14T16:08+0300
политика
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV."Да" — ответил он на в ответ на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении Украины в альянс.Рютте также подтвердил, что вопрос с повестки снял президент США Дональд Трамп. Он также заметил, что страны альянса не намерены принимать участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия.Ранее в конце февраля на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вступления Украины в альянс не будет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан.
https://1prime.ru/20250314/ryutte-855794642.html
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Рютте: НАТО больше не рассматривает вопрос о вступлении Украины в альянс
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV.
"Да" — ответил он на в ответ на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении Украины в альянс.
Рютте также подтвердил, что вопрос с повестки снял президент США Дональд Трамп. Он также заметил, что страны альянса не намерены принимать участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия.
Ранее в конце февраля на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вступления Украины в альянс не будет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан.
Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России