https://1prime.ru/20250314/nato-855796577.html

Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 14.03.2025, ПРАЙМ

Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV. | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T16:00+0300

2025-03-14T16:00+0300

2025-03-14T16:08+0300

политика

украина

нато

марк рютте

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849539949_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_690afe8075b5c8f4a6294507b21ea3ec.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV."Да" — ответил он на в ответ на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении Украины в альянс.Рютте также подтвердил, что вопрос с повестки снял президент США Дональд Трамп. Он также заметил, что страны альянса не намерены принимать участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия.Ранее в конце февраля на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вступления Украины в альянс не будет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан.

https://1prime.ru/20250314/ryutte-855794642.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, нато, марк рютте