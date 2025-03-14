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Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 14.03.2025, ПРАЙМ
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:00+0300
2025-03-14T16:08+0300
политика
украина
нато
марк рютте
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV."Да" — ответил он на в ответ на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении Украины в альянс.Рютте также подтвердил, что вопрос с повестки снял президент США Дональд Трамп. Он также заметил, что страны альянса не намерены принимать участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия.Ранее в конце февраля на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вступления Украины в альянс не будет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан.
https://1prime.ru/20250314/ryutte-855794642.html
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
16:00 14.03.2025 (обновлено: 16:08 14.03.2025)
 
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Рютте: НАТО больше не рассматривает вопрос о вступлении Украины в альянс

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Вопрос о вступлении Украины в альянс больше не обсуждается в НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса в беседе с Bloomberg TV.
"Да" — ответил он на в ответ на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении Украины в альянс.
Рютте также подтвердил, что вопрос с повестки снял президент США Дональд Трамп. Он также заметил, что страны альянса не намерены принимать участие в обеспечении прекращения огня на Украине в случае перемирия.
Ранее в конце февраля на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что вступления Украины в альянс не будет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил сомнение в возможности вступления Украины в Европейский союз раньше стран Западных Балкан.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
Рютте допустил нормализацию отношений ЕС, США и России
15:11
 
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