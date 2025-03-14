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НАТО попросит членов нарастить военный потенциал на 30 процентов, пишут СМИ

НАТО попросит членов нарастить военный потенциал на 30 процентов, пишут СМИ - 14.03.2025, ПРАЙМ

НАТО попросит членов нарастить военный потенциал на 30 процентов, пишут СМИ

НАТО намерено призвать страны-члены альянса на 30% увеличить целевые показатели военного потенциала частей и соединений, выполняющих совместные задачи альянса,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T17:12+0300

2025-03-14T17:12+0300

2025-03-14T17:12+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. НАТО намерено призвать страны-члены альянса на 30% увеличить целевые показатели военного потенциала частей и соединений, выполняющих совместные задачи альянса, в целях как обороны, так и сдерживания, сообщает портал Defense News со ссылкой на верховного главнокомандующего объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации Пьер Вандье. "По словам командующего, отвечающего за оборонное планирование в альянсе, НАТО попросит членов альянса повысить свои военные возможности на 30%, поскольку организация стремится укрепить свои вооруженные силы. Предложенные цели по наращиванию потенциала уже были приняты 80% стран НАТО", - пишет издание. В ходе военного форума в Париже Вандье подчеркнул, что ключевые в наращивании "целевого" потенциала элементы заключаются не столько в увеличении личного состава, сколько в наращивании возможностей соединений. "Если механизированная бригада союзника будет состоять на 20% из беспилотников и в результате станет в два раза более сильнее, это позволит данной стране достичь своих целей по наращиванию потенциала быстрее, чем путем добавления солдат", - сказал он. При этом, по данным Вандье, союзники на данный момент уже на 30% отстают от достижения существующих целевых показателей, и предлагаемое увеличение означает, что "образовалась огромная дыра". Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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нато, общество