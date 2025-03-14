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Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО

Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО - 14.03.2025, ПРАЙМ

Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО

По меньшей мере 50 подозрительных инцидентов были зафиксированы в Норвегии во время военных учений НАТО Joint Viking, прошедших с 3 по 14 марта, около половины... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T18:35+0300

2025-03-14T18:35+0300

2025-03-14T18:35+0300

происшествия

учения нато

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 50 подозрительных инцидентов были зафиксированы в Норвегии во время военных учений НАТО Joint Viking, прошедших с 3 по 14 марта, около половины из них связаны с беспилотниками, возбуждено уголовное дело за незаконную съёмку, заявил начальник разведки в полицейском округе Тромс Ларс Линден. В учениях альянса приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из нескольких стран - Канады, Германии, Финляндии, Норвегии, Великобритании и США. "Мы зафиксировали по меньшей мере 50 инцидентов. Около половины из них связаны с беспилотниками... В настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконную фотосъёмку", - заявил Линден норвежскому телеканалу TV2. По словам Линдена, о подозрительной активности и незаконном полёт беспилотников сообщает общественность. Как сообщил телеканалу старший консультант норвежской полицейской службы безопасности (PST) Эрик Веум, служба в ходе учений получила несколько уведомлений об инцидентах, однако на данный момент ни одно из них не продолжает оставаться на рассмотрении у PST. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://1prime.ru/20250309/ucheniya-855606872.html

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учения нато