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Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО
Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО - 14.03.2025, ПРАЙМ
Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО
По меньшей мере 50 подозрительных инцидентов были зафиксированы в Норвегии во время военных учений НАТО Joint Viking, прошедших с 3 по 14 марта, около половины... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T18:35+0300
2025-03-14T18:35+0300
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 50 подозрительных инцидентов были зафиксированы в Норвегии во время военных учений НАТО Joint Viking, прошедших с 3 по 14 марта, около половины из них связаны с беспилотниками, возбуждено уголовное дело за незаконную съёмку, заявил начальник разведки в полицейском округе Тромс Ларс Линден. В учениях альянса приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из нескольких стран - Канады, Германии, Финляндии, Норвегии, Великобритании и США. "Мы зафиксировали по меньшей мере 50 инцидентов. Около половины из них связаны с беспилотниками... В настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконную фотосъёмку", - заявил Линден норвежскому телеканалу TV2. По словам Линдена, о подозрительной активности и незаконном полёт беспилотников сообщает общественность. Как сообщил телеканалу старший консультант норвежской полицейской службы безопасности (PST) Эрик Веум, служба в ходе учений получила несколько уведомлений об инцидентах, однако на данный момент ни одно из них не продолжает оставаться на рассмотрении у PST. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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учения нато
Происшествия, учения НАТО
18:35 14.03.2025
 
Власти Норвегии рассказали о подозрительных инцидентах в ходе учений НАТО

Власти Норвегии: в ходе учений НАТО произошло около 50 подозрительных инцидентов

© Unspash/Bit CloudФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unspash/Bit Cloud
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. По меньшей мере 50 подозрительных инцидентов были зафиксированы в Норвегии во время военных учений НАТО Joint Viking, прошедших с 3 по 14 марта, около половины из них связаны с беспилотниками, возбуждено уголовное дело за незаконную съёмку, заявил начальник разведки в полицейском округе Тромс Ларс Линден.
В учениях альянса приняли участие около 10 тысяч военнослужащих из нескольких стран - Канады, Германии, Финляндии, Норвегии, Великобритании и США.
"Мы зафиксировали по меньшей мере 50 инцидентов. Около половины из них связаны с беспилотниками... В настоящее время возбуждено уголовное дело за незаконную фотосъёмку", - заявил Линден норвежскому телеканалу TV2.
По словам Линдена, о подозрительной активности и незаконном полёт беспилотников сообщает общественность.
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Как сообщил телеканалу старший консультант норвежской полицейской службы безопасности (PST) Эрик Веум, служба в ходе учений получила несколько уведомлений об инцидентах, однако на данный момент ни одно из них не продолжает оставаться на рассмотрении у PST.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
Происшествияучения НАТО
 
 
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