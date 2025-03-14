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Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ

Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ

Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ

Кабмин РФ назначил на пост заместителя министра энергетики Петра Конюшенко, который ранее занимал должность генерального директора компании "Атомэнергосбыт",... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T20:23+0300

2025-03-14T20:23+0300

2025-03-14T20:27+0300

политика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил на пост заместителя министра энергетики Петра Конюшенко, который ранее занимал должность генерального директора компании "Атомэнергосбыт", следует из распоряжения правительства. "Назначить Конюшенко Петра Петровича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - сказано в документе. Петр Конюшенко занимал пост генерального директора компании АО "Атомэнергосбыт", входящей в госкорпорацию "Росатом". "Атомэнергосбыт" - энергосбытовая компания, которая поставляет электроэнергию в пяти регионах РФ для почти 64 тысяч юридических лиц и свыше 4 миллионов жителей. Также Конюшенко является председателем Наблюдательного совета Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, имеет звание "Почетный энергетик", награждён отраслевыми и ведомственными медалями. В электроэнергетике Пётр Конюшенко работает с 1999 года и начинал свой карьерный путь в ОАО "Магаданэнерго". Также с 2012 года он работал советником председателя правления НП "Совет Рынка". Ранее в феврале СМИ писали, что Конюшенко рассматривается на должность замглавы Минэнерго, где он будет курировать стратегическое развитие электроэнергетики и заниматься обязанностями бывшего замминистра Павла Сниккарса, который покинул министерство в сентябре 2024 года.

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