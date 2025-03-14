Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250314/naznachenie-855805761.html
Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ
Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ
Кабмин РФ назначил на пост заместителя министра энергетики Петра Конюшенко, который ранее занимал должность генерального директора компании "Атомэнергосбыт",... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T20:23+0300
2025-03-14T20:27+0300
политика
минэнерго рф
назначение
https://cdnn.1prime.ru/img/76237/47/762374706_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_2298ba00bc21bd47fc621c49d617c803.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил на пост заместителя министра энергетики Петра Конюшенко, который ранее занимал должность генерального директора компании "Атомэнергосбыт", следует из распоряжения правительства. "Назначить Конюшенко Петра Петровича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - сказано в документе. Петр Конюшенко занимал пост генерального директора компании АО "Атомэнергосбыт", входящей в госкорпорацию "Росатом". "Атомэнергосбыт" - энергосбытовая компания, которая поставляет электроэнергию в пяти регионах РФ для почти 64 тысяч юридических лиц и свыше 4 миллионов жителей. Также Конюшенко является председателем Наблюдательного совета Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, имеет звание "Почетный энергетик", награждён отраслевыми и ведомственными медалями. В электроэнергетике Пётр Конюшенко работает с 1999 года и начинал свой карьерный путь в ОАО "Магаданэнерго". Также с 2012 года он работал советником председателя правления НП "Совет Рынка". Ранее в феврале СМИ писали, что Конюшенко рассматривается на должность замглавы Минэнерго, где он будет курировать стратегическое развитие электроэнергетики и заниматься обязанностями бывшего замминистра Павла Сниккарса, который покинул министерство в сентябре 2024 года.
https://1prime.ru/20250227/elektroenergiya-855330684.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76237/47/762374706_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_68c12b658051e5586ce0df0d38912561.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минэнерго рф, назначение
Политика, Минэнерго РФ, назначение
20:23 14.03.2025 (обновлено: 20:27 14.03.2025)
 
Экс-главу "Атомэнергосбыта" назначили замминистра энергетики РФ

Кабмин: экс-глава "Атомэнергосбыта" Конюшенко назначен замминистра энергетики РФ

© Фото : Министерство энергетики РФЛоготип Министерства энергетики РФ
Логотип Министерства энергетики РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© Фото : Министерство энергетики РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Кабмин РФ назначил на пост заместителя министра энергетики Петра Конюшенко, который ранее занимал должность генерального директора компании "Атомэнергосбыт", следует из распоряжения правительства.
"Назначить Конюшенко Петра Петровича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - сказано в документе.
Петр Конюшенко занимал пост генерального директора компании АО "Атомэнергосбыт", входящей в госкорпорацию "Росатом". "Атомэнергосбыт" - энергосбытовая компания, которая поставляет электроэнергию в пяти регионах РФ для почти 64 тысяч юридических лиц и свыше 4 миллионов жителей.
Также Конюшенко является председателем Наблюдательного совета Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, имеет звание "Почетный энергетик", награждён отраслевыми и ведомственными медалями. В электроэнергетике Пётр Конюшенко работает с 1999 года и начинал свой карьерный путь в ОАО "Магаданэнерго". Также с 2012 года он работал советником председателя правления НП "Совет Рынка".
Изоляторы - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2025
В Минэнерго заявили о планах по распространению схемы "бери или плати"
27 февраля, 20:25
Ранее в феврале СМИ писали, что Конюшенко рассматривается на должность замглавы Минэнерго, где он будет курировать стратегическое развитие электроэнергетики и заниматься обязанностями бывшего замминистра Павла Сниккарса, который покинул министерство в сентябре 2024 года.
 
ПолитикаМинэнерго РФназначение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала