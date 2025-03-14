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OpenAI призывает США ограничить китайскую DeepSeek из-за рисков для данных

OpenAI призывает США ограничить китайскую DeepSeek из-за рисков для данных - 14.03.2025, ПРАЙМ

OpenAI призывает США ограничить китайскую DeepSeek из-за рисков для данных

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, обвинила китайскую компанию DeepSeek, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:39+0300

2025-03-14T11:39+0300

2025-03-14T11:39+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, обвинила китайскую компанию DeepSeek, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ), в создании угрозы для данных пользователей. OpenAI предложила властям США ввести запрет на ИИ-оборудование из Китая, утверждая, что его использование связано с рисками, согласно документу, опубликованному на сайте компании."Требования безопасности могут включать... запрет на использование оборудования производства КНР, например, чипы Huawei Ascend, и моделей, нарушающих конфиденциальность пользователей и создающих риски для безопасности... Как и в случае с Huawei, использование моделей DeepSeek в критически важной инфраструктуре и в других ситуациях, связанных с высоким риском, сопряжено с существенной опасностью", - сказано в рекомендациях OpenAI для новой правительственной инициативы США в области ИИ.Американская компания утверждает, что DeepSeek якобы финансируется и контролируется руководством Китая.Китай неоднократно отвергал обвинения в шпионаже и хакерских атаках, якобы организованных или поддержанных китайскими государственными структурами. Министерство иностранных дел Китая заявляло, что обвинения в хакерских атаках со стороны КНР звучат не впервые и что США являются "хакерской империей".Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Microsoft и OpenAI проводят расследование несанкционированного сбора данных OpenAI, который, по их утверждениям, может быть связан с китайской компанией DeepSeek.Чат-бот ChatGPT приобрел популярность после запуска в конце ноября 2022 года, быстро набрав первый миллион пользователей. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году был Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.Компания DeepSeek, основанная в Китае, 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, который, как утверждается на ее сайте, не уступает ChatGPT. Мобильное приложение с новым ассистентом после выпуска заняло лидирующие позиции в рейтингах ряда стран, включая США, Великобританию, ОАЭ, Японию, Южную Корею и Китай.

https://1prime.ru/20250311/deepseek-855675593.html

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openai, huawei, chatgpt, китай, сша, технологии