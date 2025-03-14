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Британия выдвинула обвинения против российского капитана судна Solong
Британия выдвинула обвинения против российского капитана судна Solong - 14.03.2025, ПРАЙМ
Британия выдвинула обвинения против российского капитана судна Solong
Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T23:47+0300
2025-03-14T23:47+0300
2025-03-14T23:47+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии. "Расследование, проведенное полицией Хамберсайда при поддержке агентства морской и береговой охраны... по факту столкновения танкера и грузового судна в Северном море у побережья Восточного Йоркшира привело к предъявлению обвинений мужчине. Капитану судна Solong Владимиру Мотину, 59 лет, из... Санкт-Петербурга,... предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве по грубой халатности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции. Согласно заявлению, мужчину взяли под стражу до субботы, 15 марта, когда он должен будет появиться в магистратском суде. В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб. Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.
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Британия выдвинула обвинения против российского капитана судна Solong
Полиция Британии выдвинула обвинения против российского капитана судна Solong
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Полиция британского графства Хамберсайд заявила, что выдвинула обвинения против задержанного российского капитана контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером у берегов Британии.
"Расследование, проведенное полицией Хамберсайда при поддержке агентства морской и береговой охраны... по факту столкновения танкера и грузового судна в Северном море у побережья Восточного Йоркшира привело к предъявлению обвинений мужчине. Капитану судна Solong Владимиру Мотину, 59 лет, из... Санкт-Петербурга,... предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве по грубой халатности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Согласно заявлению, мужчину взяли под стражу до субботы, 15 марта, когда он должен будет появиться в магистратском суде.
В понедельник танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong столкнулись у восточного побережья Великобритании. На обоих судах вспыхнул пожар, власти начали спасательную операцию. На берег были доставлены 36 моряков из двух экипажей. Компания-владелец контейнеровоза Ernst Russ сообщила, что один член команды судна числится пропавшим. Власти Британии позднее заявили, что пропавший моряк, скорее всего, погиб.
СМИ: задержанный в Британии капитан контейнеровоза является россиянином
Судоходная компания Crowley сообщала, что в результате столкновения у танкера было повреждено грузовое хранилище и произошел разлив авиатоплива Jet-A1. Судно перевозило 220 тысяч баррелей авиатоплива. Компания-владелец грузового судна Ernst Russ сообщала, что на борту не было контейнеров с ядовитым цианидом натрия, как утверждали СМИ.