https://1prime.ru/20250314/orban-855781821.html
"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит
"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит
Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:35+0300
2025-03-14T10:35+0300
2025-03-14T10:35+0300
политика
венгрия
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БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество. "Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.
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венгрия, виктор орбан, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит
Орбан: огромный кредит ЕС Украине закабалит следующие поколения европейцев
БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество.
"Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.
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