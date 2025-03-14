https://1prime.ru/20250314/orban-855781821.html

"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит

"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит - 14.03.2025, ПРАЙМ

"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит

Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T10:35+0300

2025-03-14T10:35+0300

2025-03-14T10:35+0300

политика

венгрия

виктор орбан

ес

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БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество. "Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.

https://1prime.ru/20250314/es-855781344.html

венгрия

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венгрия, виктор орбан, ес