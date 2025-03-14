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"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит - 14.03.2025, ПРАЙМ
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"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит
"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит - 14.03.2025, ПРАЙМ
"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит
Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T10:35+0300
2025-03-14T10:35+0300
политика
венгрия
виктор орбан
ес
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БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество. "Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.
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венгрия, виктор орбан, ес
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
10:35 14.03.2025
 
"Закабалит поколения". Орбан раскритиковал идею ЕС выдать Украине кредит

Орбан: огромный кредит ЕС Украине закабалит следующие поколения европейцев

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 14 мар - ПРАЙМ. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество.
"Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.
Флаги Евросоюза, Франция
ЕС предложил создать фонд военной помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии
10:23
 
ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
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