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В Северной Осетии откроют горнолыжный курорт "Мамисон" - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В Северной Осетии откроют горнолыжный курорт "Мамисон"
В Северной Осетии откроют горнолыжный курорт "Мамисон" - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Северной Осетии откроют горнолыжный курорт "Мамисон"
Торжественное открытие горнолыжного курорта "Мамисон" состоится в пятницу в Северной Осетии, праздничная программа начнется в 10.00, сообщает сам курорт. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T00:22+0300
2025-03-14T00:22+0300
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туризм
северная осетия
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ПЯТИГОРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Торжественное открытие горнолыжного курорта "Мамисон" состоится в пятницу в Северной Осетии, праздничная программа начнется в 10.00, сообщает сам курорт. Гостей мероприятия ждут праздничный концерт, фестиваль осетинских пирогов и красивые виды. Для любителей активного отдыха готовы горнолыжные трассы. В день открытия ски-пасс для посетителей станет бесплатным. "Официальное открытие курорта будет 14 марта. Время работы канатки: с 9.00 до 16.00 (на подъем), до 17.00 (на спуск). Праздничная программа: с 10.00 до 15.00. Ски-пасс для всех гостей в день открытия - бесплатно. В день открытия будет организован бесплатный трансфер. Автобусы будут отходить с 9.00 от Осетинского театра, со стороны проспекта Коста. Отправляться будут по наполняемости, приехать обратно можно будет на них же", - говорится в сообщении курорта в Telegram-канале. "Мамисон" - строящийся курорт в Алагирском районе Северной Осетии под управлением корпорации "Кавказ.РФ". Строительные работы на курорте начались в 2022 году. Курирует строительство "Мамисона" Минэкономразвития РФ.
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бизнес, туризм, северная осетия, рф
Бизнес, Туризм, Северная Осетия, РФ
00:22 14.03.2025
 
В Северной Осетии откроют горнолыжный курорт "Мамисон"

Горнолыжный курорт "Мамисон" откроется в Северной Осетии 14 марта

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ПЯТИГОРСК, 14 мар - ПРАЙМ. Торжественное открытие горнолыжного курорта "Мамисон" состоится в пятницу в Северной Осетии, праздничная программа начнется в 10.00, сообщает сам курорт.
Гостей мероприятия ждут праздничный концерт, фестиваль осетинских пирогов и красивые виды. Для любителей активного отдыха готовы горнолыжные трассы. В день открытия ски-пасс для посетителей станет бесплатным.
"Официальное открытие курорта будет 14 марта. Время работы канатки: с 9.00 до 16.00 (на подъем), до 17.00 (на спуск). Праздничная программа: с 10.00 до 15.00. Ски-пасс для всех гостей в день открытия - бесплатно. В день открытия будет организован бесплатный трансфер. Автобусы будут отходить с 9.00 от Осетинского театра, со стороны проспекта Коста. Отправляться будут по наполняемости, приехать обратно можно будет на них же", - говорится в сообщении курорта в Telegram-канале.
"Мамисон" - строящийся курорт в Алагирском районе Северной Осетии под управлением корпорации "Кавказ.РФ". Строительные работы на курорте начались в 2022 году. Курирует строительство "Мамисона" Минэкономразвития РФ.
 
БизнесТуризмСеверная ОсетияРФ
 
 
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