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Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой
Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой - 14.03.2025, ПРАЙМ
Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой
Отношения между Молдавией и Россией находятся на самом низком уровне из-за действий Кишинева. Такое мнение выразил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:54+0300
2025-03-14T11:54+0300
политика
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Отношения между Молдавией и Россией находятся на самом низком уровне из-за действий Кишинева. Такое мнение выразил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. "Нам не нужно быть частью России. Нам нужно дружить с Россией. Тогда мы сможем решить многие проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане. Отношения Молдовы и России сегодня находятся на самом низком уровне, и это не вина Москвы, это вина Кишинева", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV. По мнению экс-президента, следующая власть в Молдавии неизбежно начнет процесс восстановления стратегического партнерства с Россией.Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, проводящей проевропейскую политику. Москва призывает Кишинев учитывать интересы собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России призывало молдавские власти прекратить антироссийскую риторику в стране, подчеркивая, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и выражает сожаление в связи с использованием страны Западом в антироссийских целях.
https://1prime.ru/20250311/moldaviya-855676101.html
молдавия
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молдавия, кишинев, игорь додон
Политика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Игорь Додон
11:54 14.03.2025
 
Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой

Додон: отношения России и Молдавии на низком уровне по вине Кишинева

© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescuФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© flickr.com / Aurelian SÄƒndulescu
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КИШИНЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Отношения между Молдавией и Россией находятся на самом низком уровне из-за действий Кишинева. Такое мнение выразил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
"Нам не нужно быть частью России. Нам нужно дружить с Россией. Тогда мы сможем решить многие проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане. Отношения Молдовы и России сегодня находятся на самом низком уровне, и это не вина Москвы, это вина Кишинева", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV.
По мнению экс-президента, следующая власть в Молдавии неизбежно начнет процесс восстановления стратегического партнерства с Россией.
Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, проводящей проевропейскую политику. Москва призывает Кишинев учитывать интересы собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России призывало молдавские власти прекратить антироссийскую риторику в стране, подчеркивая, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и выражает сожаление в связи с использованием страны Западом в антироссийских целях.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2025
Европейский парламент одобрил фонд для Молдавии на "противодействие России"
11 марта, 16:21
 
ПолитикаМОЛДАВИЯКишиневИгорь Додон
 
 
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