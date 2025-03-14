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Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой

Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой - 14.03.2025, ПРАЙМ

Экс-президент Молдавии обвинил Кишинев в ухудшении отношений с Москвой

Отношения между Молдавией и Россией находятся на самом низком уровне из-за действий Кишинева. Такое мнение выразил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:54+0300

2025-03-14T11:54+0300

2025-03-14T11:54+0300

политика

молдавия

кишинев

игорь додон

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КИШИНЕВ, 14 мар - ПРАЙМ. Отношения между Молдавией и Россией находятся на самом низком уровне из-за действий Кишинева. Такое мнение выразил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. "Нам не нужно быть частью России. Нам нужно дружить с Россией. Тогда мы сможем решить многие проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане. Отношения Молдовы и России сегодня находятся на самом низком уровне, и это не вина Москвы, это вина Кишинева", - заявил Додон в эфире телеканала Exclusiv TV. По мнению экс-президента, следующая власть в Молдавии неизбежно начнет процесс восстановления стратегического партнерства с Россией.Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, проводящей проевропейскую политику. Москва призывает Кишинев учитывать интересы собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России призывало молдавские власти прекратить антироссийскую риторику в стране, подчеркивая, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и выражает сожаление в связи с использованием страны Западом в антироссийских целях.

https://1prime.ru/20250311/moldaviya-855676101.html

молдавия

кишинев

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молдавия, кишинев, игорь додон