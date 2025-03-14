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Сенатор оценил попытки Франции попасть на переговоры по Украине
Сенатор оценил попытки Франции попасть на переговоры по Украине - 14.03.2025, ПРАЙМ
Сенатор оценил попытки Франции попасть на переговоры по Украине
Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, поднимая тему возможного изъятия российских активов, однако по факту их скорее всего даже не позовут,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:35+0300
2025-03-14T09:35+0300
2025-03-14T09:35+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, поднимая тему возможного изъятия российских активов, однако по факту их скорее всего даже не позовут, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков. Национальное собрание Франции ранее одобрило резолюцию об увеличении помощи Украине, призывающую в том числе изъять замороженные российские активы, следует из трансляции на сайте палаты. "Политики Франции ищут любой повод, чтобы продемонстрировать свою субъектность и оказаться за столом переговоров. За последние месяцы европейские политики, ранее выступающие единым фронтом с США, по сути дела оказались в политической изоляции", - отметил сенатор. По словам политика, их не зовут на переговоры, против их экономики вводят пошлины и самим им постоянно посылают сигналы о том, что пора менять подходы. "Однако когда ты три года строишь из России врага, очень сложно сменить вектор. Поэтому французский парламент, принимая решения о возможном изъятии российских активов, как им кажется, усиливает переговорные позиции (Парижа). Однако по факту за стол переговоров их скорее всего даже не позовут", - заключил Шендерюк-Жидков.
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франция, рф, активы, украина
Политика, ФРАНЦИЯ, РФ, активы, УКРАИНА
Сенатор оценил попытки Франции попасть на переговоры по Украине
Шендерюк-Жидков: Франция хочет на переговоры по Украине, педалируя тему активов РФ
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Франция стремится попасть за стол переговоров по Украине, поднимая тему возможного изъятия российских активов, однако по факту их скорее всего даже не позовут, сказал РИА Новости сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Национальное собрание Франции ранее одобрило резолюцию об увеличении помощи Украине, призывающую в том числе изъять замороженные российские активы, следует из трансляции на сайте палаты.
"Политики Франции ищут любой повод, чтобы продемонстрировать свою субъектность и оказаться за столом переговоров. За последние месяцы европейские политики, ранее выступающие единым фронтом с США, по сути дела оказались в политической изоляции", - отметил сенатор.
По словам политика, их не зовут на переговоры, против их экономики вводят пошлины и самим им постоянно посылают сигналы о том, что пора менять подходы.
"Однако когда ты три года строишь из России врага, очень сложно сменить вектор. Поэтому французский парламент, принимая решения о возможном изъятии российских активов, как им кажется, усиливает переговорные позиции (Парижа). Однако по факту за стол переговоров их скорее всего даже не позовут", - заключил Шендерюк-Жидков.
Нацсобрание Франции приняло резолюцию по Украине об изъятии активов России