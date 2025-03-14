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Американский дипломат раскрыл главную причину уступчивости Украины

Американский дипломат раскрыл главную причину уступчивости Украины - 14.03.2025, ПРАЙМ

Американский дипломат раскрыл главную причину уступчивости Украины

Украина согласилась на переговоры и уступки в связи с конфликтом лишь под давлением Соединенных Штатов, изначально страна не проявляла заинтересованности в... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T15:05+0300

2025-03-14T15:05+0300

2025-03-14T15:05+0300

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БАКУ, 14 мар – ПРАЙМ. Украина согласилась на переговоры и уступки в связи с конфликтом лишь под давлением Соединенных Штатов, изначально страна не проявляла заинтересованности в прекращении боевых действий. Об этом заявил РИА Новости бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, американский дипломат Мэтью Брайза. "Кстати, то, что сделали (президент США Дональд) Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс с Зеленским не имело аналога. В узком понимании это был знак того, что администрация Трампа не принимает Зеленского как политика, а если рассуждать глобально, то это было началом уничтожения старой системы безопасности мира, сформированной после Второй мировой войны", - сказал собеседник агентства. По словам экс-посла, после визита в США и консультаций с европейскими лидерами и советниками, Зеленский пришел к выводу, что согласие с позицией Трампа было наиболее разумным шагом для укрепления его политического положения. Ему также пришлось отменить собственный указ о невозможности переговоров с Россией. После встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, в котором Киев выразил готовность к предложению США о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления. Также было заявлено о возобновлении обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США.Президент России Владимир Путин 13 марта заявил о своей поддержке предложения США о прекращении боевых действий, подчеркнув, что перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить причины конфликта. По его мнению, перемирие выгодно Украине в связи с ее военной ситуацией. Путин считает, что именно Украина должна была инициировать просьбу о прекращении огня, учитывая текущую обстановку.

https://1prime.ru/20250314/ukraina-855790438.html

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обсе, украина, сша, киев