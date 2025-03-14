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Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года
Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года - 14.03.2025, ПРАЙМ
Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года
Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями за январь-февраль текущего года сохраняются на уровне показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T13:07+0300
2025-03-14T13:07+0300
бизнес
росавиация
россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями за январь-февраль текущего года сохраняются на уровне показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой расширенной коллегии ведомства. "За первые два месяца 2025 года авиационные перевозки показывают стабильность и в целом сохраняются на уровне 2024 года", - сказал он. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2024 года составили 15 миллионов пассажиров.
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бизнес, росавиация, россия
Бизнес, Росавиация, РОССИЯ
13:07 14.03.2025
 
Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года

Ядров: авиакомпании России сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТехники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании "Победа"
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями за январь-февраль текущего года сохраняются на уровне показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой расширенной коллегии ведомства.
"За первые два месяца 2025 года авиационные перевозки показывают стабильность и в целом сохраняются на уровне 2024 года", - сказал он.
Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2024 года составили 15 миллионов пассажиров.
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