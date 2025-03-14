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Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года

Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года - 14.03.2025, ПРАЙМ

Российские авиакомпании сохранили перевозки пассажиров на уровне 2024 года

Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями за январь-февраль текущего года сохраняются на уровне показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T13:07+0300

2025-03-14T13:07+0300

2025-03-14T13:07+0300

бизнес

росавиация

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями за январь-февраль текущего года сохраняются на уровне показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках итоговой расширенной коллегии ведомства. "За первые два месяца 2025 года авиационные перевозки показывают стабильность и в целом сохраняются на уровне 2024 года", - сказал он. Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в январе-феврале 2024 года составили 15 миллионов пассажиров.

https://1prime.ru/20250310/shtraf-855638345.html

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бизнес, росавиация, россия