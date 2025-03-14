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В Белом доме оценили перспективы украинского урегулирования - 14.03.2025, ПРАЙМ
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В Белом доме оценили перспективы украинского урегулирования
В Белом доме оценили перспективы украинского урегулирования - 14.03.2025, ПРАЙМ
В Белом доме оценили перспективы украинского урегулирования
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T05:42+0300
2025-03-14T05:42+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
сша
москва
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
fox news
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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа. "Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм", - сказал Уолтц в интервью Fox News. Он добавил, что побывавший с визитом в Москве спецпосланник Трампа Уиткофф "привезет для оценки" информацию о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер принял решение о следующих шагах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. В ночь на пятницу самолет Уиткоффа, как следует из данных сервиса Flightradar, покинул Россию. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, мировая экономика, украина, сша, москва, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков, fox news
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, Fox News
05:42 14.03.2025
 
В Белом доме оценили перспективы украинского урегулирования

Советник Трампа Уолтц: США испытывают осторожный оптимизм по Украине

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ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа.
"Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм", - сказал Уолтц в интервью Fox News.
Он добавил, что побывавший с визитом в Москве спецпосланник Трампа Уиткофф "привезет для оценки" информацию о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер принял решение о следующих шагах.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщала, что Уиткофф посетит Москву с целью "убедить" российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Как сообщил позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков, вечером в четверг Уиткофф должен был встретиться с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате. В ночь на пятницу самолет Уиткоффа, как следует из данных сервиса Flightradar, покинул Россию.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАСШАМОСКВАВладимир ПутинСтив УиткоффЮрий УшаковFox News
 
 
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