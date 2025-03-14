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Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Песков назвал главные задачи нового посла России в США - 14.03.2025, ПРАЙМ
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Развитие двусторонних отношений и отстаивание интересов России являются главными задачами, которые поручил президент России Владимир Путин новому послу России в | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T09:35+0300
2025-03-14T09:35+0300
2025-03-14T09:35+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Развитие двусторонних отношений и отстаивание интересов России являются главными задачами, которые поручил президент России Владимир Путин новому послу России в США Александру Дарчиеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.Александр Дарчиев был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне указом президента от 6 марта. До этого назначения он занимал должность директора департамента Северной Америки МИД России."Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - ответил Песков информационному агентству, подчеркивая важность миссии нового посла.
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Политика, Дмитрий Песков, МИД РФ, США, ВАШИНГТОН, Общество , Владимир Путин
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Песков: главной задачей нового посла в Вашингтоне является развитие отношений с США
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Развитие двусторонних отношений и отстаивание интересов России являются главными задачами, которые поручил президент России Владимир Путин новому послу России в США Александру Дарчиеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Александр Дарчиев был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне указом президента от 6 марта. До этого назначения он занимал должность директора департамента Северной Америки МИД России.
"Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - ответил Песков информационному агентству, подчеркивая важность миссии нового посла.
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