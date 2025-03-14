https://1prime.ru/20250314/peskov-855778874.html

Песков назвал главные задачи нового посла России в США

Песков назвал главные задачи нового посла России в США - 14.03.2025, ПРАЙМ

Песков назвал главные задачи нового посла России в США

Развитие двусторонних отношений и отстаивание интересов России являются главными задачами, которые поручил президент России Владимир Путин новому послу России в | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T09:35+0300

2025-03-14T09:35+0300

2025-03-14T09:35+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Развитие двусторонних отношений и отстаивание интересов России являются главными задачами, которые поручил президент России Владимир Путин новому послу России в США Александру Дарчиеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.Александр Дарчиев был назначен послом России в США и постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне указом президента от 6 марта. До этого назначения он занимал должность директора департамента Северной Америки МИД России."Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - ответил Песков информационному агентству, подчеркивая важность миссии нового посла.

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дмитрий песков, мид рф, сша, вашингтон, общество , владимир путин