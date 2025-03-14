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Власти будут защищать интересы российских компаний, заявил Песков
Власти будут защищать интересы российских компаний, заявил Песков - 14.03.2025, ПРАЙМ
Власти будут защищать интересы российских компаний, заявил Песков
Российские власти будут защищать интересы отечественных компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T12:55+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские власти будут защищать интересы отечественных компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашими бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов", - подчеркнул он.По словам Пескова, российские бизнесмены вложили свои деньги во внутренние инвестиции и заслуживают защиты. Он подчеркнул, что сейчас у России есть достаточный опыт, чтобы предотвратить любые угрозы против интересов отечественных производителей.
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россия, бренды
Экономика, РОССИЯ, Бренды
Власти будут защищать интересы российских компаний, заявил Песков
Песков: власти будут защищать интересы отечественных компаний
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Российские власти будут защищать интересы отечественных компаний. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашими бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов", - подчеркнул он.
По словам Пескова, российские бизнесмены вложили свои деньги во внутренние инвестиции и заслуживают защиты. Он подчеркнул, что сейчас у России есть достаточный опыт, чтобы предотвратить любые угрозы против интересов отечественных производителей.
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