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В России отметили значительный рост объемов производства сидра

В России отметили значительный рост объемов производства сидра - 14.03.2025, ПРАЙМ

В России отметили значительный рост объемов производства сидра

Производство сидра, пуаре и медовухи в России в январе-феврале 2025 года выросло на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,996 миллиона... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:20+0300

2025-03-14T11:20+0300

2025-03-14T11:20+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Производство сидра, пуаре и медовухи в России в январе-феврале 2025 года выросло на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,996 миллиона декалитров, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. Общее производство пива и пивных напитков, а также напитков брожения увеличилось за 2 месяца на 6,1% - до 128,765 миллиона декалитров. Производство пива и пивных напитков выросло на 5,7% - до 126,769 миллиона декалитров, в том числе производство пивных напитков увеличилось на 24,6% - до 16,681 миллиона декалитров.

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бизнес, россия