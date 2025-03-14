https://1prime.ru/20250314/pivo-855783602.html
В России отметили значительный рост объемов производства сидра
В России отметили значительный рост объемов производства сидра - 14.03.2025, ПРАЙМ
В России отметили значительный рост объемов производства сидра
Производство сидра, пуаре и медовухи в России в январе-феврале 2025 года выросло на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,996 миллиона... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:20+0300
2025-03-14T11:20+0300
2025-03-14T11:20+0300
экономика
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/06/767890692_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_80180e59c48e8371b7fef0a34e8a41c0.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Производство сидра, пуаре и медовухи в России в январе-феврале 2025 года выросло на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,996 миллиона декалитров, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. Общее производство пива и пивных напитков, а также напитков брожения увеличилось за 2 месяца на 6,1% - до 128,765 миллиона декалитров. Производство пива и пивных напитков выросло на 5,7% - до 126,769 миллиона декалитров, в том числе производство пивных напитков увеличилось на 24,6% - до 16,681 миллиона декалитров.
https://1prime.ru/20250310/pravitelstvo-855637923.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76789/06/767890692_77:0:1410:1000_1920x0_80_0_0_7641e85d94fefc309668eca1588fee6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
В России отметили значительный рост объемов производства сидра
Росалкогольтабакконтроль: производство сидра, пуаре и медовухи в РФ выросло на 39,5%
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Производство сидра, пуаре и медовухи в России в январе-феврале 2025 года выросло на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,996 миллиона декалитров, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
Общее производство пива и пивных напитков, а также напитков брожения увеличилось за 2 месяца на 6,1% - до 128,765 миллиона декалитров.
Производство пива и пивных напитков выросло на 5,7% - до 126,769 миллиона декалитров, в том числе производство пивных напитков увеличилось на 24,6% - до 16,681 миллиона декалитров.
Правительство не поддержало проект о продаже алкоголя только по спецзаписи