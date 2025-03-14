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Минфин Польши призвал реагировать сообща на пошлины США - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин Польши призвал реагировать сообща на пошлины США
Минфин Польши призвал реагировать сообща на пошлины США - 14.03.2025, ПРАЙМ
Минфин Польши призвал реагировать сообща на пошлины США
Накладываемые США пошлины на европейские товары не сильно вредят польской экономике, но Европейский союз должен реагировать сообща, заявил глава Минфина Польши... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T14:55+0300
2025-03-14T14:55+0300
экономика
польша
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ВАРШАВА, 14 мар – ПРАЙМ. Накладываемые США пошлины на европейские товары не сильно вредят польской экономике, но Европейский союз должен реагировать сообща, заявил глава Минфина Польши Анджей Доманьский в программе "Один на один" на телеканале TVN24. "Наша позиция здесь ясна. Мы знаем, что тарифы вредны, они наносят вред экономике, компаниям, потребителям и в конечном итоге приводят к росту цен, то есть инфляции, и я надеюсь, что эта спираль не будет продолжать закручиваться. Мы, как ЕС, должны и будем реагировать сообща, очень последовательно и твердо на любые дальнейшие решения американской администрации", - сказал он. По словам министра, "в интересах как американской, так и европейской экономики, чтобы эти последующие пошлины не вводились на следующих этапах, но, конечно, если США решат ввести пошлины, ЕС должен будет отреагировать". "Тарифы, которые, как мы уже знаем, будут введены администрацией США, окажут умеренное влияние на польскую экономику. Наша экономика сильна и высоко диверсифицирована, мы не так зависимы от экспорта в США, как другие европейские страны", - подчеркнул Доманький, признав, что негативное влияние все же есть, так как "удар по экономике Германии также имеет последствия для экономики Польши". Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила, что ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока. Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
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польша
Экономика, ПОЛЬША
14:55 14.03.2025
 
Минфин Польши призвал реагировать сообща на пошлины США

Доманьский: пошлины США не сильно вредят Польше, но ЕС должен реагировать сообща

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 14 мар – ПРАЙМ. Накладываемые США пошлины на европейские товары не сильно вредят польской экономике, но Европейский союз должен реагировать сообща, заявил глава Минфина Польши Анджей Доманьский в программе "Один на один" на телеканале TVN24.
"Наша позиция здесь ясна. Мы знаем, что тарифы вредны, они наносят вред экономике, компаниям, потребителям и в конечном итоге приводят к росту цен, то есть инфляции, и я надеюсь, что эта спираль не будет продолжать закручиваться. Мы, как ЕС, должны и будем реагировать сообща, очень последовательно и твердо на любые дальнейшие решения американской администрации", - сказал он.
По словам министра, "в интересах как американской, так и европейской экономики, чтобы эти последующие пошлины не вводились на следующих этапах, но, конечно, если США решат ввести пошлины, ЕС должен будет отреагировать".
"Тарифы, которые, как мы уже знаем, будут введены администрацией США, окажут умеренное влияние на польскую экономику. Наша экономика сильна и высоко диверсифицирована, мы не так зависимы от экспорта в США, как другие европейские страны", - подчеркнул Доманький, признав, что негативное влияние все же есть, так как "удар по экономике Германии также имеет последствия для экономики Польши".
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила, что ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока.
Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
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12 марта, 13:26
 
ЭкономикаПОЛЬША
 
 
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