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Лут рассказала о сложностях с посевной в России - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Лут рассказала о сложностях с посевной в России
Лут рассказала о сложностях с посевной в России - 14.03.2025, ПРАЙМ
Лут рассказала о сложностях с посевной в России
Ситуация с посевной в России обстоит сложно, Минсельхоз ожидает, что погода будет преподносить "большие сюрпризы", заявила в ходе правительственного часа в... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:49+0300
2025-03-14T11:49+0300
россия
минсельхоз
оксана лут
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ситуация с посевной в России обстоит сложно, Минсельхоз ожидает, что погода будет преподносить "большие сюрпризы", заявила в ходе правительственного часа в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут. "Действительно, ситуация у нас с посевной обстоит сложно. В этом году мы планируем посеять 84 миллиона гектаров - чуть больше, чем в прошлом году: 56 – это яровой сев, а зимний сев у нас составляет 20 миллионов гектаров. По зимнему севу в начале года у нас с вами была доля посевов, которая находится в хорошем удовлетворительном состоянии, 82%. Сейчас, несмотря на то, что погода такая разнонаправленная, у нас с вами 87% находится в хорошем, удовлетворительном (состоянии - ред.). То есть погода чуть нам помогла. Но в любой момент это, конечно, может все измениться", - сказал глава Минсельхоза. Она отметила, что на Кубани, где уже начался яровой сев, в ближайшее время ожидаются большие - до 30 градусов - перепады температуры, и "сложно представить, что будет с растениями". "У нас очень хорошая селекция зерновых, поэтому мы надеемся, что наши растения выдержат такой перепад температуры и у нас не будет гибели. Но тем не менее, конечно, в этом году мы ожидаем, что погода будет нам преподносить большие сюрпризы", - добавила Лут. При этом, по словам главы Минсельхлза, отрасль готова к яровому севу - уже посеяны почти 100 тысяч гектаров, а обеспеченность аграриев всеми необходимыми ресурсами достаточная. "Мы находимся на уровне предыдущего года по обеспеченности семенам, более того, я отмечу, что у нас увеличивается уже на протяжении последних двух лет доля (семян - ред.) отечественной селекции... По прошлому году мы достигли показателей чуть более чем 67%. До этого мы фактически несколько лет снижались. По отечественной селекции в этом году мы ожидаем еще более удовлетворительные результаты", - отметила Лут. Она добавила, что аграрии также полностью обеспечены средствами защиты растений и удобрениями. "План по удобрениям у нас 5,5 миллиона тонн в действующем веществе - чуть больше, чем в прошлом году, поэтому, соответственно, ожидаем его выполнения", - сказала министр. Кроме того, Минсельхоз вместе с Минпромторгом будет работать над доступностью аграриям сельхозтехники и возможностью увеличения поддержки на приобретение отечественной сельхозтехники. "Здесь будем работать, здесь мы видим определенные вопросы, сложностей пока нет, есть вопросы. Над ними вместе с Минпромторгом мы будем работать. Так, надеемся, что посевная пройдет в рабочем режиме", - заключила Лут.
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россия, минсельхоз, оксана лут
РОССИЯ, Минсельхоз, Оксана Лут
11:49 14.03.2025
 
Лут рассказала о сложностях с посевной в России

Лут: ситуация с посевной в РФ обстоит сложно, Минсельхоз ждет погодных сюрпризов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкОксана Лут. Архивное фото
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Ситуация с посевной в России обстоит сложно, Минсельхоз ожидает, что погода будет преподносить "большие сюрпризы", заявила в ходе правительственного часа в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут.
"Действительно, ситуация у нас с посевной обстоит сложно. В этом году мы планируем посеять 84 миллиона гектаров - чуть больше, чем в прошлом году: 56 – это яровой сев, а зимний сев у нас составляет 20 миллионов гектаров. По зимнему севу в начале года у нас с вами была доля посевов, которая находится в хорошем удовлетворительном состоянии, 82%. Сейчас, несмотря на то, что погода такая разнонаправленная, у нас с вами 87% находится в хорошем, удовлетворительном (состоянии - ред.). То есть погода чуть нам помогла. Но в любой момент это, конечно, может все измениться", - сказал глава Минсельхоза.
Она отметила, что на Кубани, где уже начался яровой сев, в ближайшее время ожидаются большие - до 30 градусов - перепады температуры, и "сложно представить, что будет с растениями". "У нас очень хорошая селекция зерновых, поэтому мы надеемся, что наши растения выдержат такой перепад температуры и у нас не будет гибели. Но тем не менее, конечно, в этом году мы ожидаем, что погода будет нам преподносить большие сюрпризы", - добавила Лут.
При этом, по словам главы Минсельхлза, отрасль готова к яровому севу - уже посеяны почти 100 тысяч гектаров, а обеспеченность аграриев всеми необходимыми ресурсами достаточная.
"Мы находимся на уровне предыдущего года по обеспеченности семенам, более того, я отмечу, что у нас увеличивается уже на протяжении последних двух лет доля (семян - ред.) отечественной селекции... По прошлому году мы достигли показателей чуть более чем 67%. До этого мы фактически несколько лет снижались. По отечественной селекции в этом году мы ожидаем еще более удовлетворительные результаты", - отметила Лут.
Она добавила, что аграрии также полностью обеспечены средствами защиты растений и удобрениями. "План по удобрениям у нас 5,5 миллиона тонн в действующем веществе - чуть больше, чем в прошлом году, поэтому, соответственно, ожидаем его выполнения", - сказала министр.
Кроме того, Минсельхоз вместе с Минпромторгом будет работать над доступностью аграриям сельхозтехники и возможностью увеличения поддержки на приобретение отечественной сельхозтехники. "Здесь будем работать, здесь мы видим определенные вопросы, сложностей пока нет, есть вопросы. Над ними вместе с Минпромторгом мы будем работать. Так, надеемся, что посевная пройдет в рабочем режиме", - заключила Лут.
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