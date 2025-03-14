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Минфин Франции предостерег США от введения пошлин в 200% на вино из ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ
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Минфин Франции предостерег США от введения пошлин в 200% на вино из ЕС
Минфин Франции предостерег США от введения пошлин в 200% на вино из ЕС - 14.03.2025, ПРАЙМ
Минфин Франции предостерег США от введения пошлин в 200% на вино из ЕС
Если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран ЕС, это приведет к идиотской торговой войне, заявил министр... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T11:56+0300
2025-03-14T11:56+0300
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ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран ЕС, это приведет к идиотской торговой войне, заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар. "Это не сюрприз… Это идиотская война, но, если мы хотим иметь возможность договариваться с ним, мы должны поставить себя на равные условия и также поднять пошлины, и мы в ЕС собираемся это сделать", — заявил министр в эфире телеканала France 2. Он отметил, что на данный момент в отношениях Франции и США наблюдается "фаза эскалации". Ломбар сообщил, что провел переговоры с министром торговли США Говардом Лютником, где выяснилось, что министры "ни в чем не согласны". "Но впоследствии нам нужно будет обсудить с американцами снижение напряженности и цен, и именно над этим мы работаем сегодня", - добавил он. Ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока. Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
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Политика, США, ФРАНЦИЯ, ЕС
11:56 14.03.2025
 
Минфин Франции предостерег США от введения пошлин в 200% на вино из ЕС

Ломбар: пошлины США в 200% на вино из ЕС приведут к "идиотской" торговой войне

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
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ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран ЕС, это приведет к идиотской торговой войне, заявил министр финансов Франции Эрик Ломбар.
"Это не сюрприз… Это идиотская война, но, если мы хотим иметь возможность договариваться с ним, мы должны поставить себя на равные условия и также поднять пошлины, и мы в ЕС собираемся это сделать", — заявил министр в эфире телеканала France 2.
Он отметил, что на данный момент в отношениях Франции и США наблюдается "фаза эскалации". Ломбар сообщил, что провел переговоры с министром торговли США Говардом Лютником, где выяснилось, что министры "ни в чем не согласны".
"Но впоследствии нам нужно будет обсудить с американцами снижение напряженности и цен, и именно над этим мы работаем сегодня", - добавил он.
Ранее в пятницу глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС будет защищать свои интересы, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в размере 200% на вино и шампанское из стран блока.
Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
В ЕС пообещали ответить в случае введения Трампом пошлин в 200%
09:38
 
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