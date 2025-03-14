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Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельхозпродукцию РФ и Белоруссии - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельхозпродукцию РФ и Белоруссии
Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельхозпродукцию РФ и Белоруссии - 14.03.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельхозпродукцию РФ и Белоруссии
Совет Евросоюза утвердил в пятницу переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T16:43+0300
2025-03-14T16:43+0300
экономика
сельское хозяйство
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил в пятницу переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент, говорится в заявлении Совета. "Совет ЕС утвердил свою позицию для переговоров с Европарламентом по постановлению, в соответствии с которым будут введены пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения", - говорится в документе. Согласно заявлению, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только 15% таких поставок. Что касается удобрений, что в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений. Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу. Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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сельское хозяйство, белоруссия, рф, брюссель, ес
Экономика, Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Брюссель, ЕС
16:43 14.03.2025
 
Совет ЕС утвердил позицию по пошлинам на сельхозпродукцию РФ и Белоруссии

Совет ЕС утвердил переговорную позицию по пошлинам на сельхозпродукцию России и Белоруссии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар - ПРАЙМ. Совет Евросоюза утвердил в пятницу переговорную позицию по введению новых заградительных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, которую теперь должен рассмотреть Европейский парламент, говорится в заявлении Совета.
"Совет ЕС утвердил свою позицию для переговоров с Европарламентом по постановлению, в соответствии с которым будут введены пошлины на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии, а также на некоторые азотные удобрения", - говорится в документе.
Согласно заявлению, новые пошлины охватят весь российский сельхозэкспорт в ЕС, тогда как в 2023 году они распространялись только 15% таких поставок. Что касается удобрений, что в 2023 году их импорт в ЕС составил 3,6 миллиона тонн, а его стоимость оценивается в 1,28 миллиарда евро. Это четверть всех импортируемых в ЕС удобрений.
Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. В Еврокомиссии также заявили, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу.
Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Решение касалось пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. В зависимости от конкретного продукта пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
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