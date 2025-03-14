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Чистая прибыль "Русала" по МСФО за 2024 год выросла в 2,8 раза
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за 2024 год выросла в 2,8 раза - 14.03.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за 2024 год выросла в 2,8 раза
Добавлены подробности после второго абзаца. | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T04:42+0300
2025-03-14T04:42+0300
2025-03-14T04:42+0300
экономика
финансы
китай
олег дерипаска
виктор вексельберг
русал
glencore
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Добавлены подробности после второго абзаца.
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за 2024 год выросла в 2,8 раза, до 803 миллионов долларов, скорректированная EBIDTA выросла в 1,9 раза, до 1,494 миллиарда долларов, сообщила компания.
Годом ранее показатель чистой прибыли составил 282 миллиона долларов, а скорректированная EBITDA - 786 миллиона долларов.
Выручка "Русала" за 2024 год составила 12,082 миллиарда доллара, сократившись по сравнению с 2023 годом на 1,1%. Прибыль от операционной деятельности в 2024 году составила 368 миллионов долларов против убытка в 79 миллионов годом ранее.
Долгосрочные обязательства компании на конец 2024 года составили 4,226 миллиарда долларов, что ниже показателя 2023 года в 1,6 раза. Краткосрочные обязательства наоборот выросли в 1,8 раза, до 6,759 миллиарда долларов.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
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финансы, китай, олег дерипаска, виктор вексельберг, русал, glencore
Экономика, Финансы, КИТАЙ, Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Русал, Glencore
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за 2024 год выросла в 2,8 раза
Чистая прибыль "Русала" по МСФО за 2024 год выросла в 2,8 раза
Добавлены подробности после второго абзаца.
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за 2024 год выросла в 2,8 раза, до 803 миллионов долларов, скорректированная EBIDTA выросла в 1,9 раза, до 1,494 миллиарда долларов, сообщила компания.
Годом ранее показатель чистой прибыли составил 282 миллиона долларов, а скорректированная EBITDA - 786 миллиона долларов.
Выручка "Русала" за 2024 год составила 12,082 миллиарда доллара, сократившись по сравнению с 2023 годом на 1,1%. Прибыль от операционной деятельности в 2024 году составила 368 миллионов долларов против убытка в 79 миллионов годом ранее.
Долгосрочные обязательства компании на конец 2024 года составили 4,226 миллиарда долларов, что ниже показателя 2023 года в 1,6 раза. Краткосрочные обязательства наоборот выросли в 1,8 раза, до 6,759 миллиарда долларов.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели компании - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.