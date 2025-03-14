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ЦБ сделал прогноз по чистой прибыли российских банков

ЦБ сделал прогноз по чистой прибыли российских банков - 14.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ сделал прогноз по чистой прибыли российских банков

Банк России ожидает, что в 2026 году банки в РФ получат чистую прибыль в диапазоне 3,2-3,8 триллиона рублей после 3-3,5 триллиона рублей в текущем году, следует | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T11:02+0300

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2025-03-14T11:02+0300

банк россии

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что в 2026 году банки в РФ получат чистую прибыль в диапазоне 3,2-3,8 триллиона рублей после 3-3,5 триллиона рублей в текущем году, следует из аналитического обзора ЦБ РФ. Согласно представленному в документе графику, регулятор ожидает прибыль российского банковского сектора в 2026 году в диапазоне 3,2-3,8 триллиона рублей. "В 2025 году рекорд по прибыли не повторится, поскольку стоимость кредитного риска и маржа банков будут возвращаться к своим историческим уровням. Полагаем, что прибыль сектора будет в диапазоне 3,0-3,5 трлн рублей", - говорится в аналитическом обзоре ЦБ РФ "Банковский сектор". Так, ЦБ ожидает прибыль банковского сектора в 2025 году на уровне 3-3,5 триллиона рублей вместо ранее предусмотренных прогнозом 2,7-3,5 триллиона рублей. В феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль российских банков в 2025 году будет меньше прошлогодней, но сопоставимой – от 3 до 3,5 триллиона рублей. По данным ЦБ, российские банки в январе заработали 286 миллиардов рублей чистой прибыли - в 1,5 раза больше, чем в декабре 2024 года, и почти на 20% меньше, чем год назад. Согласно данным регулятора, чистая прибыль банковского сектора за прошлый год достигла максимальных 4,039 триллиона рублей, обновив рекорд 2023 года в 3,282 триллиона рублей. При этом без учета поступлений от дочерних банков сектор за 2024 год заработал 3,8 триллиона рублей.

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