https://1prime.ru/20250314/produkty-855780262.html

Россиянам назвали продукты, которые подешевели сильнее всего

Россиянам назвали продукты, которые подешевели сильнее всего - 14.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали продукты, которые подешевели сильнее всего

Розничные цены на баранину, куриное мясо, яйца и лук заметно снизились в РФ в феврале, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T10:05+0300

2025-03-14T10:05+0300

2025-03-14T10:05+0300

экономика

бизнес

акорт

рф

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/60/841476003_0:0:3160:1779_1920x0_80_0_0_92734a5e17cec4e22b580e7d961dc1e2.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Розничные цены на баранину, куриное мясо, яйца и лук заметно снизились в РФ в феврале, сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). "Крупные торговые сети зафиксировали в феврале заметное снижение розничных цен на тушку бройлера, куриные яйца, баранину и репчатый лук, показал ежемесячный мониторинг цен на социально значимые товары в магазинах сетей - членов АКОРТ", - говорится в сообщении. Уточняется, что минимальная розничная цена куриного мяса в феврале снизилась в среднем на 4,13%, до 178,2 рубля за килограмм, яйца категории С1/С2 подешевели на 3,93%, до 92,5 рубля за десяток, лук - на 3,5%, до 48 рублей за килограмм, а баранина - на 3,2%, до 624 рублей за килограмм. Снижение цен в пределах 1% было также отмечено на рис, подсолнечное масло и ржаной хлеб. Средняя наценка торговых сетей на самые доступные позиции социально значимых продуктов в 24 товарных категориях в феврале составила 4,9%. Подсолнечное масло, куриное мясо, сахар-песок, морковь и говядина продавались сетями по ценам ниже закупочных. В целом инфляционная динамика в социально значимой категории в феврале 2025 года была на уровне прошлых лет, отметила АКОРТ. По динамике закупочных цен наиболее заметное снижение в феврале показали куриные яйца - средние отпускные цены поставщиков на них снизились на 5,4%. Также "в закупке" подешевели репчатый лук (-4,9%), тушка цыпленка-бройлера (-2,97%) и черный чай (-2,93%). В то же время наибольший рост закупочных цен в феврале отмечен на картофель (+13,76%), пшено (+11,3%), соль (+6,3%), морковь (+5,96%) и мороженую рыбу (+5,78%), добавляется в сообщении. "Торговые сети продолжают инвестировать в сдерживание роста стоимости базовых продуктов - розничные цены на них в прошлом месяце росли медленнее, чем закупочные. Средняя торговая наценка ритейлеров на продукты "первой цены" в феврале составила 4,9% - это на 1,5 процентных пункта ниже уровня прошлого года", - приводятся в сообщении слова председателя президиума АКОРТ Станислава Богданова. "Кроме того, сейчас на примере одной из актуальных категорий - картофеля - мы обсуждаем с властью и партнерами-поставщиками универсальный подход к развитию долгосрочных контрактов. Задача сложная, но важная. В перспективе и рост доли таких контрактов, и фиксация принципов формирования стоимости товара должны позволить уменьшить волатильность цен и риски резкого в том числе сезонного роста", - отметил он.

https://1prime.ru/20250312/produkty-855719403.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, акорт, рф, общество