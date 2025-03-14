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В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ

В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории РФ,... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T17:20+0300

2025-03-14T17:20+0300

2025-03-14T17:20+0300

экономика

россия

бизнес

евразийская перестраховочная компания

госдума

банк россия

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Соглашение подписано в городе Москве 2 сентября прошлого года. ЕПК - международная финансовая организация, и ей не требуется лицензия Банка России на перестрахование. Деятельность компании, связанная с осуществлением уставных функций, не подлежит контролю со стороны федеральных органов исполнительной власти и ЦБ РФ. ЕПК вправе совершать сделки, не противоречащие ее уставу; арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться им; выступать во всех органах судебной системы РФ, в третейских судах и международном коммерческом арбитраже. Имущество и активы компании, находящиеся на территории России, не подлежат обыску, реквизиции, аресту, конфискации, экспроприации или иной форме изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении ЕПК. Доходы, имущество и другие активы, а также операции и сделки, осуществляемые ЕПК, ее филиалами и представительствами, освобождаются в России от любых налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей федерального, регионального и местного уровней, за исключением платы за конкретные виды обслуживания. Компания также освобождается от обязанности уплачивать страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и осуществлять иные предусмотренные законодательством РФ выплаты. Кроме того, должностные лица и сотрудники ЕПК освобождаются от уплаты налогов на зарплату и иные вознаграждения, полученные от компании. Предоставление должностным лицам и сотрудникам компании социальных гарантий, льгот и компенсаций, а также разрешение трудовых споров будет осуществляться в соответствии с документами ЕПК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, евразийская перестраховочная компания, госдума, банк россия