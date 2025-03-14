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В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ
В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ - 14.03.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории РФ,... | 14.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-14T17:20+0300
2025-03-14T17:20+0300
экономика
россия
бизнес
евразийская перестраховочная компания
госдума
банк россия
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента. Соглашение подписано в городе Москве 2 сентября прошлого года. ЕПК - международная финансовая организация, и ей не требуется лицензия Банка России на перестрахование. Деятельность компании, связанная с осуществлением уставных функций, не подлежит контролю со стороны федеральных органов исполнительной власти и ЦБ РФ. ЕПК вправе совершать сделки, не противоречащие ее уставу; арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться им; выступать во всех органах судебной системы РФ, в третейских судах и международном коммерческом арбитраже. Имущество и активы компании, находящиеся на территории России, не подлежат обыску, реквизиции, аресту, конфискации, экспроприации или иной форме изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении ЕПК. Доходы, имущество и другие активы, а также операции и сделки, осуществляемые ЕПК, ее филиалами и представительствами, освобождаются в России от любых налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей федерального, регионального и местного уровней, за исключением платы за конкретные виды обслуживания. Компания также освобождается от обязанности уплачивать страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и осуществлять иные предусмотренные законодательством РФ выплаты. Кроме того, должностные лица и сотрудники ЕПК освобождаются от уплаты налогов на зарплату и иные вознаграждения, полученные от компании. Предоставление должностным лицам и сотрудникам компании социальных гарантий, льгот и компенсаций, а также разрешение трудовых споров будет осуществляться в соответствии с документами ЕПК.
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россия, бизнес, евразийская перестраховочная компания, госдума, банк россия
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Евразийская перестраховочная компания, Госдума, банк Россия
17:20 14.03.2025
 
В ГД внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в РФ

В Госдуму внесли проект о пребывании Евразийской перестраховочной компании в России

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения об условиях пребывания Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) на территории РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Соглашение подписано в городе Москве 2 сентября прошлого года. ЕПК - международная финансовая организация, и ей не требуется лицензия Банка России на перестрахование. Деятельность компании, связанная с осуществлением уставных функций, не подлежит контролю со стороны федеральных органов исполнительной власти и ЦБ РФ.
ЕПК вправе совершать сделки, не противоречащие ее уставу; арендовать, приобретать и отчуждать движимое и недвижимое имущество, а также иным способом распоряжаться им; выступать во всех органах судебной системы РФ, в третейских судах и международном коммерческом арбитраже.
Имущество и активы компании, находящиеся на территории России, не подлежат обыску, реквизиции, аресту, конфискации, экспроприации или иной форме изъятия либо отчуждения до вынесения окончательного судебного решения в отношении ЕПК.
Доходы, имущество и другие активы, а также операции и сделки, осуществляемые ЕПК, ее филиалами и представительствами, освобождаются в России от любых налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей федерального, регионального и местного уровней, за исключением платы за конкретные виды обслуживания. Компания также освобождается от обязанности уплачивать страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и осуществлять иные предусмотренные законодательством РФ выплаты.
Кроме того, должностные лица и сотрудники ЕПК освобождаются от уплаты налогов на зарплату и иные вознаграждения, полученные от компании. Предоставление должностным лицам и сотрудникам компании социальных гарантий, льгот и компенсаций, а также разрешение трудовых споров будет осуществляться в соответствии с документами ЕПК.
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2023
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9 марта 2023, 12:32
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесЕвразийская перестраховочная компанияГосдумабанк Россия
 
 
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