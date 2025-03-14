https://1prime.ru/20250314/prognoz-855807498.html

Эксперты дали прогноз по рынку акций и курсу рубля на следующую неделю

Эксперты дали прогноз по рынку акций и курсу рубля на следующую неделю - 14.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты дали прогноз по рынку акций и курсу рубля на следующую неделю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и укрепления рубля к юаню и евро, свидетельствуют... | 14.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-14T22:03+0300

2025-03-14T22:03+0300

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и укрепления рубля к юаню и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 0,4% - до 3207 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю почти не изменится и составит 70,34 доллара за баррель, а курс евро на форексе повысится в пределах 0,5 цента до 1,092 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 6 копеек - до 11,74 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 28 копеек, до 85,85 рубля, евро снизится на 38 копеек, до 93,23 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Движение рынка остается под сильным влиянием политических новостей. Недавние переговоры между представителями США и России способствуют росту оптимизма на рынках. Также на следующей неделе (21 марта) пройдет заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке", - рассказал Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". "Российский фондовый рынок на этой неделе оставался под давлением частичной фиксации прибыли в условиях сохраняющейся неопределенности относительно сроков и условий геополитического урегулирования и укрепления рубля, "уронившего" рублевую стоимость нефти Urals к 5,5 тысячи рублей за баррель на минимумы с января прошлого года", - отметил Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Впрочем, в пятницу рынок стали откупать после обнадеживающих заявлений официальных лиц США и России, добавил он. "Одним из главных макроэкономических событий недели станет публикация решения ФРС США по процентным ставкам 19 марта. Мы ожидаем, что ФРС может вновь сохранить процентные ставки, однако, для курса доллара и других валют будет важен сигнал в сопроводительных комментариях, то есть если в комментариях будет содержаться намёк на возобновление снижения процентных ставок, доллар может в краткосрочном периоде подешеветь", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Она ожидает, что 21 марта Банк России снова сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых, так как высокая инфляция пока не позволяет ее снизить. "ЕС подтверждает курс на расширение антироссийских санкций, что также может являться одним из среднесрочных негативных для настроений факторов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В среду опубликуют недельную инфляцию, и там вероятно замедление темпа роста потребительских цен. А в пятницу ожидаем сохранение ключевой ставки на 21%. На этом возможно продолжение активного роста ОФЗ – бумаги по-прежнему привлекательны и могут дать доходность выше, чем в банковских вкладах", - говорит Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций". РУБЛЬ НАЙДЕТ ОПОРУ На валютном рынке рубль в целом сохраняет уверенность, отражая общий оптимистичный настрой инвесторов в геополитических переговорах, говорит Кожухова. Российская валюта может быть склонна к обновлению очередных локальных максимумов, добавляет она. Укрепление рубля может быть связано с ожиданиями возобновления стратегии carry trade, при которой инвесторы занимают средства в странах с низкими процентными ставками и вкладывают их в активы стран с высокими ставками, таких как Россия, конвертируя валюту в рубли, полагает Кирилл Климентьев из компании "Цифра брокер". "Последнее время это особенно видно - с ростом ОФЗ идет укрепление рубля и наоборот", - поясняет он. Курс рубля может сместиться к более крепким уровням (11-11,5 рубля за юань) за счет роста активности продаж валюты со стороны экспортеров перед предстоящими крупными налоговыми выплатами и ограниченности спроса на валюту со стороны импортеров, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "На следующей неделе ожидаем закрепление курса вблизи минимумов текущего года и попыток их обновления", - добавляет он. Наконец, Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что позитивная динамика рубля может продолжиться на фоне лучшего, чем ожидалось, торгового баланса и по-прежнему подавленного импорта. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ В акциях сохраняется неопределенность, а краткосрочные покупки отдельных эмитентов под идею снятия санкций на данный момент скорее являются рискованными в связи с опасностью в том числе ужесточения ограничений против РФ при неспособности сторон достигнуть соглашения, считает Кожухова. "Позитивные геополитические ожидания получили новостную подпитку, что способно поддержать спрос на "фишки" как минимум в начале недели. Завершение следующей недели и устойчивость движения индекса Мосбиржи к максимумам года будут зависеть от новостного фона и итогов заседания Банка России 21 марта – не исключаем, что регулятор вполне может пойти на некоторое смягчение риторики (оснований для изменения ставки не видим)", - рассказал Локтюхов. Ралли в российских активах, возможно, близко к своему окончанию, учитывая заметно снизившиеся объемы торгов, отметил Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "На будущей неделе на рынке акций из-за геополитической неопределенности также сохранится высокая волатильность. Тем не менее ожидания завершения цикла подъема ставки на заседании ЦБ 21 марта могут подыграть фондовым быкам, и индекс Мосбиржи способен будет вернуться выше ранее потерянной поддержки 3200 пунктов", – считает Зельцер. По мнению Мильчаковой, фондовый рынок может быть высоко волатильным на следующей неделе. "Из важных корпоративных событий следующей недели отметим, что во вторник отчет по МСФО за 2024 год представит "Русагро", а в четверг выйдут отчеты по МСФО за 2024 год ММК и группы VK",- напомнила она.

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